الثلاثاء 27 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة دمياط تتقدم 390 مركزا في تصنيف «ويب متركس» العالمي

جامعة دمياط
جامعة دمياط

حققت جامعة دمياط تقدماً ملحوظاً في تصنيف "الويب ميتركس" نسخة يوليو ٢٠٢١ لترتيب الجامعات عالمياً، باحتلال المركز رقم ٢٩٠٩ من بين ٣١٠٠٠ جامعة على مستوى العالم، وبذلك تكون الجامعة فى السنوات الأربع السابقة قد تقدمت أكثر من أربعة آلاف مركز بين الجامعات العالمية.

وجاء ترتيب الجامعة إقليميا على مستوى جامعات قارة إفريقيا بالمركز ٩٨، وعلى مستوى جامعات شمال إفريقيا ٤٣، والوطن العربي المركز ١٠٧، ودول الشرق الأوسط المركز ٢٦٧.

وقال السيد دعدور، رئيس جامعة دمياط، إن ذلك التقدم يعكس سير الجامعة بخطى ثابتة في جميع المجالات، كما يوضح الجهد المبذول من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة فى النشر الدولى، ويدل ذلك على نجاح خطة قطاع الدراسات العليا بإشراف الدكتور حمدان ربيع المتولي، نائب رئيس الجامعة لشؤن الدراسات العليا والبحوث، من أجل تحسين الترتيب العالمي للجامعة، ولقد لعب فريق التصنيف الدولى بالجامعة برئاسة الدكتورة أماني الديسطي بالتعاون مع فريق نشيط ومميز علمياً دوراً كبيراً فى ذلك، كما كان للمسؤلين عن موقع الجامعة دوراً بارزاً في هذا التحسن المتنامى.

وتوجه رئيس الجامعة بالشكر والتقدير لكافة القائمين على هذا المجهود المتميز الذي أسهم بشكل مؤثر في تبوء جامعة دمياط مراكز متقدمة في تصنيف webometrics.

جامعة دمياط دمياط تصنيف محافظة دمياط السيد دعدور

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

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