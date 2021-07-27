الثلاثاء 27 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مركز الإبداع الفنى يحتضن العرض المسرحى «لا حقيقة عند بوابة راشومون»

عرض لا حقيقة عند
عرض لا حقيقة عند بوابة راشومون

ينظم صندوق التنمية الثقافية، اليوم الثلاثاء٬ عددا من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية٬ من خلال المراكز الإبداعية التابعة له. حيث يقيم مركز الإبداع الفنى ببيت السحيمى٬ في مقره الكائن بشارع المعز٬  فى السابعة مساء٬ حفل الفنانة المصرية الألمانية٬ "منى بوركهارد"، والتي تقدم مجموعة متنوعة من الأغانى العالمية والأندلسية والمصرية.

 

تغني "منى بوركهارد" باللغات: الفرنسية، والإنجليزية والإسبانية بالإضافة إلى العربية.. كما احترفت الرقص الكلاسيكى، واللاتينى والباسودوبل الإسبانى وكونت فرقة "أوركسترا الأنغام الساحرة" عام 2014.

 

ويتضمن برنامج الحفل تقديم أغنيات من بينها: "Fuego,La Luna mi Enganom, Carino trianero, Lastimaــ  Espana cani وشغلوني عنيك وماشية السنيورة".

 

ـ كاريكاتير "صلاح جاهين" في معرض ببيت السحيمي
كما يستضيف مركز ابداع بيت السحيمي٬ أيضا في السادسة مساء، افتتاح فعاليات معرض لأعمال الفنان الكبير الراحل صلاح جاهين، والذي يقام بالتعاون مع الجمعية المصري للكاريكاتير،  ومتحف الكاريكاتير بالفيوم،  ويستمر حتى الثاني من أغسطس.  

 

يضم المعرض (40) لوحة أصلية تعرض لأول مرة من أعمال الراحل الكبير صلاح جاهين، وذلك ضمن سلسلة معارض بعنوان: "من تراث الكاريكاتير"، تهدف للحفاظ على تراث فن الكاريكاتير المصري، والتعريف بمبدعيه ورواده الذين أثروا الحركة الفنية، وعايشوا وعبروا بصدق عن أهم الأحداث التى مرت على مصر والعالم.

 

يشهد الافتتاح فنان الكاريكاتير الكبير جمعة فرحات، الفنان الكبير محمد عبلة، دكتور حسن فداوي الأستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، والكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد رئيس تحرير بوابة روز اليوسف وأسرة الفنان الراحل صلاح جاهين، ويشرف على المعرض الفنانان مصطفى الشيخ وفاروق موسى.

 

يعقب افتتاح المعرض حفل غنائي تقدمه الفنانة المصرية الألمانية منى بوركهارد، والتي تقدم مجموعة متنوعة من الأغاني العالمية والأندلسية والمصرية.

 

ــ العرض المسرحي "راشومون" فى مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية
كما يستقبل مسرح مركز الإبداع الفني٬ في مقره الكائن بساحة دار الأوبرا المصرية بالجزيرة٬ العرض المسرحي "لا حقيقة عند بوابة راشومون" تحت إشراف المخرج الكبير خالد جلال.

 

العرض إعداد ودمج بين المجموعة القصصية للمؤلف الياباني "ريونوسكيه أكوتاجاوا" والتى قدمها للسينما المخرج الكبير أكيرا كيروساوا عام 1950 والمسرحية التى قدمت على مسارح برودواي بأمريكا عام 1959 وكتبها فاي ومايكل كانين.  

 

ويشارك في بطولة العرض من خريجي ورشة ستوديو الممثل بمركز الإبداع الفني: أحمد الشاذلي، ريهام سامي، نديم هشام وكريم الشريف.. دراماتورج واخراج كريم شهدي.

مركز الابداع الفني بوابة راشمون المخرج خالد جلال الشاعر صلاح جاهين مني بوركهارد

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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