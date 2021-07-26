3 وزراء يناقشون آلية أعمال التفتيش الأمنى والبيئى بالمطارات والفنادق

خلال اجتماع تنسيقى

عقد اليوم، الإثنين، بمقر وزارة الطيران المدني أول اجتماع للجنة العليا المشكلة بقرار رئيس الوزراء وتضم كلًا من وزارة الطيران ووزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان والجهات المعنية لوضع آلية لتنفيذ خطة التفتيش الأمني والبيئي بالمطارات والفنادق المصرية مع تقييم الوضع الحالي، برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، بحضور الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة والدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة وممثلي الجهات المعنية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الحكومة المصرية بضرورة التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية لمتابعة وتقييم الوضع الأمني والصحي والبيئي بالمطارات والفنادق والمنشآت السياحية المصرية.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة الإجراءات الاحترازية والصحية والأمنية والبيئية الموصي بها وتقييم الفترة السابقة ووضع آلية لتنفيذ خطة التفتيش الأمنى والبيئي والتأكد بشكل دائم ومستمر من جاهزية المطارات والفنادق والمنتجعات المصرية والالتزام بكافة المعايير والتوصيات الدولية في هذا الشأن، خاصة خلال الفترة الحالية التي تشهد تزايدًا كبيرًا في أعداد السائحين الوافدين إلى المناطق السياحية المصرية.

فى نهاية الاجتماع، تم وضع خطة واضحة للتفتيش الأمنى والبيئي والتأكيد على الاستمرار في التطبيق الحازم للإجراءات الوقائية والاحترازية والحماية البيئية على المطارات وجميع الفنادق لحماية السائحين والعاملين بالقطاعات المختلفة والتشديد على تطعيم العاملين ضد فيروس كورونا.

يشار إلى أن الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني أكد في تصريحات تليفزيونية أن هناك وفدًا روسيًا سيزور مصر يوم غدٍ الثلاثاء، لمتابعة الإجراءات الصحية بها، موضحًا أن مصر تطبق الإجراءات الصحية في المطارات بشهادة دولية معتمدة وأن الوفد الروسي يراقب فقط الإجراءات الصحية التي تطبقها مصر في المطارات.

وكشف عن أنه جرى الاتفاق على 7 رحلات سياحية متبادلة بين مصر وروسيا أسبوعيا، لافتًا إلى أن هناك ترتيبات على أعلى مستوى لاستقبال الرحلات الروسية القادمة، وسنعمل احتفالية صغيرة.

وأوضح وزير الطيران أن الجانب الروسي أجرى أكثر من زيارة للتأكد من الإجراءات الأمنية المتبعة داخل مطارات شرم الشيخ والغردقة، وجرى تفادي كل الملاحظات البسيطة التي أبداها الجانب الروسي، مضيفًا أننا مستعدون بإذن الله لأن تعود المياه إلى مجاريها، لافتًا إلى أن السياحة الروسية تمثل عددًا لا بأس به من إجمالي السياحة الوافدة إلى مصر، فمصر استقبلت نحو 3 ملايين سائح روسي سنويًا ما قبل حادث الطائرة الروسية عام 2015.

وتوقع الوزير محمد منار عنبة انتعاش حركة السياحة بمصر بعد عودة الرحلات الروسية، مؤكدًا أن مطاري شرم الشيخ والغردقة حاصلان على شهادة دولية صحية تؤكد تطبيق الإجراءات الاحترازية.