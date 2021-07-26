الإثنين 26 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي بنى سويف

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي

أصيب 6 أشخاص بينهم أب وأم و2 من أبنائهم، اليوم الإثنين، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بعد نفق سنور فى اتجاه بنى سويف بحوالي 7 كيلو.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بعد نفق سنور في اتجاه بني سويف بحوالي 7 كيلو ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى.

وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم خالد محمد صفوت 55 سنة، مصاباً باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وزوجته هدى محمد عبد الفتاح 47 سنة، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليمني، وأبنائهم "مني" 24 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، و"سوزان" 24 سنة،  مصابة بجروح وكدمات متفرقة.

كما أصيب أمين صلاح عبدالرحمن 45 سنة،  مصاباً بجروح وكدمات متفرقة، ومحمد محمود أبوالفتوح 27 سنة، مصاباً بجروح وكدمات متفرقة.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جوده مدير مستشفى بني سويف التخصصي.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح، وأبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بمن في ذلك المشاة والسائقون.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

بني سويف انقلاب سيارة محافظة الطريق الصحراوي مستشفى بني سويف

رئيس التحرير

وائل لطفي

إثيوبيا العام القادم!

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