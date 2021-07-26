انتشال جثمان شاب والبحث عن آخر في شاطئ «فريسكا» بالإسكندرية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري، صباح اليوم، جثمان غريق من شاطئ فريسكا بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية، مع استمرار البحث عن جثمان آخر غرق في نفس الشاطئ.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد غواصين الخير المتطوعين، إنه تلقى بلاغًا بغرق شابين في شاطئ فريسكا، أحمد ياسر متولى، وأحمد فتحي أبو حسين.

وأضاف «المالحي» لـ« الدستور»، أنه قد تم انتشال جثمان أحد الشباب الغرقى، وما زال البحث جارٍ عن جثمان الغريق الثاني، مشيرًا إلى أنه ناشد جميع غواصين الخير التوجه على الفور لمكان الغرق.

وأوضح أنه تلقى أيضًا مساء أمس بلاغا بغرق شاب يدعى محمد مصطفى أحمد، ١٧ سنة من محافظة، في قرية بيانكى ٤٨٠ العجمي، لافتًا إلى أن الشاب غرق فجر يوم ١٨ يوليو، ولم يظهر جثمانه حتى الآن.

وأشار المالحي أن الشاب غرق منذ 7 أيام، وتم الإبلاغ أمس فقط، حيث حاولنا التأكد أنه غرق بالفعل، حيث كان آخر من شاهده أنه كان يحاول ينقذ شابين بالشاطئ وخلع ملابسه ونزل بعوامة لإنقاذهم، حيث أنه يعمل عامل بسيط في إحدى الكافيهات على الشاطئ.

وتابع أنه يقطن هو ووالدته في الإسكندرية، ووالدته سيدة بسيطة لا تعرف أحد، لذلك تم التأخير في إبلاغ الإنقاذ، مشيرًا إلى أنه تم إرسال مجموعة من غواصين الخير المتطوعين على الفور للبحث عن الجثمان.

ووجه الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير، نصائح للمواطنين خاصة بمحافظة الإسكندرية، بعد تلقي عدة بلاغات بحالات غرق بشواطئ المحافظة، فضلًا عن حالات بمحافظات أخرى، خلال يوم واحد.

وأكد «المالحي» خلال فيديو قام ببثه على صفحته الشخصية، أن أكثر حالات الغرق تكون في غير مواعيد تواجد فرق الإنقاذ على الشواطئ قبل السابعة صباحا أو بعد السابعة مساءً، مناشدًا المواطنين بعدم نزول البحر في غير المواعيد المحددة للسباحة، مع اتباع تعليمات رجال الإنقاذ على الشواطئ.

وحذر قائد غواصين الخير من نزول البحر المفتوح مثل شواطئ العجمي والساحل الشمالي، في أيام ارتفاع الأمواج، مطالبا جميع المواطنين وخاصة ضيوف وأهالي الإسكندرية، بتوخي الحذر خلال تلك الأيام.