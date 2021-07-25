رئيس جنوب إفريقيا: البلاد تجاوزت ذروة موجة كورونا الثالثة

أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الأحد، أن البلاد تجاوزت ذروة موجة كورونا الثالثة إلى حد بعيد وخففت القيود المفروضة، بما في ذلك الحظر على بيع الكحول.

وكانت الدولة الأكثر تضررا بفيروس كورونا في القارة السمراء أعادت فرض إغلاق جزئي الشهر الماضي لوقف الانتشار غير المسبوق للإصابات بسبب متحور دلتا.

وقال رامافوزا الأحد إن متوسط عدد الإصابات اليومية الجديدة بلغ حوالى 12 ألفا خلال الأسبوع الماضي، بانخفاض 20 بالمئة عن الأسبوع الأسبق.

وأضاف في خطاب إلى الأمة تشير الأرقام الأخيرة إلى أننا تجاوزنا إلى حد بعيد ذروة الموجة الثالثة من الإصابات، على الرغم من وجود مناطق في البلاد يتعين علينا أن نبقى حذرين بشأنها.

وأعلن رامافوزا تخفيف القيود المفروضة على التجمعات والسفر داخل البلاد وعلى مبيعات المشروبات الكحولية اعتبارا من الاثنين.

وأشار الى أن حظر التجول الليلي لا يزال ساريا وكذلك إلزامية وضع الكمامات.

وسجلت جنوب إفريقيا حتى الآن أكثر من 2,3 مليون إصابة بفيروس كورونا، بينها ما لا يقل عن 69,775 وفاة.

وعانت حملة التلقيح من البطء إضافة الى نكسات عدة بينها التخلي عن جرعات استرازينيكا بعد أن أشارت دراسة الى عدم فعاليتها ضد متحور بيتا.

وتلقى نحو 2,3 مليون شخص في جنوب افريقيا اللقاح بشكل كامل منذ شباط/فبراير من أصل 40 مليونا تستهدفهم حملة التلقيح لعام 2022، أي نحو 67 بالمئة من السكان.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.