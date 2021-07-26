بعد توجيه الرئيس.. تعرف على المزارات الإسلامية بعد إعادة ترميمها وافتتاحها

بالتزامن مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير جميع الطرق والميادين والمرافق المحيطة والمؤدية إلى مقامات وأضرحة آل البيت- يتم تجديدها-، خاصةً أضرحة السيدة نفيسة، والسيدة زينب، وسيدنا الحسين، نستعرض أبرز المزارات الإسلامية التي افتتحها المجلس الأعلى للآثار بعد إعادة ترميمها في السطور التالية:

أكتوبر 2015 افتتاح المسجد العتيق بواحة سيوة

يناير 2016 إعادة فتح قبة شجرة الدر ومشهد الست رقية في منطقة آثار السيدة زينب والخليفة بالقاهرة

أبريل 2016 افتتاح مسجد الظاهر بيبرس البندقداري بمحافظة القليوبية

مايو 2016 افتتاح أربعة مساجد بمدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ (الفقاعي – أبو شعرة – سيدي موسى – السادات الكورانية)

مارس 2018 اف تتاح ضريح سيدي علي زين العابدين بالسيدة زينب

مايو 2019 افتتاح مسجد فاطمة الشقراء بمنطقة الدرب الأحمر بالقاهرة

مايو 2019 افتتاح مسجد الكاشف ومسجد المجاهدين بمحافظة أسيوط

كان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء دكتور أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع "إبداع" للرخام والجرانيت، والمهندس أحمد فايز استشاري مشروع مسجد مصر تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، كما تم استعراض سير العمل في جهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصةً أضرحة السيدة نفيسة، والسيدة زينب، وسيدنا الحسين.

ووجه الرئيس بأن يتم تطوير هذه الأضرحة بشكل متكامل يشمل الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية راقية وغنية، تمشياً مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، جنباً إلى جنب مع تطوير الطرق والميادين والمرافق المحيطة والمؤدية لتلك المواقع.