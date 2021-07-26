الإثنين 26 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بعد توجيه الرئيس.. تعرف على المزارات الإسلامية بعد إعادة ترميمها وافتتاحها

ترميم المزارات الاسلامية
ترميم المزارات الاسلامية

بالتزامن مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير جميع الطرق والميادين والمرافق المحيطة والمؤدية إلى مقامات وأضرحة آل البيت- يتم تجديدها-، خاصةً أضرحة السيدة نفيسة، والسيدة زينب، وسيدنا الحسين، نستعرض أبرز المزارات الإسلامية التي افتتحها المجلس الأعلى للآثار بعد إعادة ترميمها في السطور التالية:

  • أكتوبر 2015 افتتاح المسجد العتيق بواحة سيوة
  • يناير 2016 إعادة فتح قبة شجرة الدر ومشهد الست رقية في منطقة آثار السيدة زينب والخليفة بالقاهرة
  •  أبريل 2016 افتتاح مسجد الظاهر بيبرس البندقداري بمحافظة القليوبية 
  • مايو 2016 افتتاح أربعة مساجد بمدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ (الفقاعي – أبو شعرة – سيدي موسى – السادات الكورانية)
  • مارس 2018 افتتاح ضريح سيدي علي زين العابدين بالسيدة زينب
  • مايو 2019 افتتاح مسجد فاطمة الشقراء بمنطقة الدرب الأحمر بالقاهرة
  • مايو 2019 افتتاح مسجد الكاشف ومسجد المجاهدين بمحافظة أسيوط

كان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء دكتور أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع "إبداع" للرخام والجرانيت، والمهندس أحمد فايز استشاري مشروع مسجد مصر تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، كما تم استعراض سير العمل في جهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصةً أضرحة السيدة نفيسة، والسيدة زينب، وسيدنا الحسين.

ووجه الرئيس بأن يتم تطوير هذه الأضرحة بشكل متكامل يشمل الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية راقية وغنية، تمشياً مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، جنباً إلى جنب مع تطوير الطرق والميادين والمرافق المحيطة والمؤدية لتلك المواقع.

اثار مزارات دينية أضرحة مساجد آل البيت الرئيس عبد الفاتاح السيسي المجلس الأعلى للآثار

رئيس التحرير

وائل لطفي

إثيوبيا العام القادم!

الأكثر قراءة

الآن.. موقع بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 «دور أول»

هل حددت المملكة موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للمصريين؟

رابط بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

عقب حل الحكومة وتجميد البرلمان.. احتفالات عارمة في تونس (فيديو)

اقتحام مقار حركة النهضة فى عدة مدن تونسية

مصدر يكشف ملامح حركة ترقيات ضباط الشرطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

كاس حشمت

لواء. محسن الفحام

صعيدنا والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «10».. ظهور الجماعات الإرهابية علنا

د. منى حلمى

أحوال الفن والأدب بعد 69 عامًا من ثورة 23 يوليو 1952

محمود خليل

«الحكيم باشا».. مغسّل مش ضامن جنة

ماجد حبته

إخوان تونس.. النهاية تقترب

عبدالوهاب داود

أوقفوا الصياح.. الصحافة ليست وحدها

محمد مرعي

مصر وسياسة النفس الطويل

صور

مبارة «ريمونتادا الأهلي» أمام الإنتاج

الشوط الأول.. ممر شرفى من الإنتاج الحربي لأبطال إفريقيا

انتهاء امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

تعيين أمير حايك سفيرا لإسرائيل لدى دولة الإمارات

برلماني سوري: الهجمات الإسرائيلية تستهدف البنية التحتية لوقف تقدم الجيش

الجزائر تصدر بيانًا جديدًا بعد انضمام إسرائيل فى الاتحاد الإفريقى بصفة مراقب