الأحد 25 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق «الإسكندرية- مطروح»

الإسعاف
الإسعاف

أصيب، اليوم الأحد، 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق «الإسكندرية مطروح» وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجى.

وحصلت «الدستور» على أسماء المصابين وهم: «محمود مدحت صالح الحوت (٢٥ سنة)، مصاب باشتباه pc واشتباه كسر  بالساقين والفقرات العنقية وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وأحمد رضا محمود (٢٥ سنة)، مصاب  باشتباه pc، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ودينا عطية محمود (٢٤ سنة)، مصاب باشتباه pc واشتباه كسر بالفقرات العنقية والفخذ اليمنى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجهاد جمال أبوزنه (٣١ سنة) مصابة باشتباه pc وجرح بالذقن ٣ سم، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم». 
 

وتم إجراء الفحوصات الطبية للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

نصائح لتجنب حوادث الطرق

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.
- تجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة.
- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.
- الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقون.
- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.
- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.
- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.
- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.
- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

حادث تصادم العلمين النموذجي تصادم سيارتين طريق الإسكندرية مطروح مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

علماء الأزهر يستجيبون لدعوة «الدستور»

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