شبورة ورياح واستقرار درجات الحرارة.. تفاصيل طقس الإثنين

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة، غدا، تشهد استقرارا، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، فيما يسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء نهارا.

- استقرار درجات الحرارة

ويستمر استقرار درجات الحرارة اليوم وغدًا على كافة الأنحاء، وتنخفض درجة الحرارة العظمى خلال حالة الطقس اليوم إلى 41 درجة، ويستمر هذا الانخفاض خلال أحوال الطقس غدًا، ويكون الطقس اليوم شديد الحرارة في جنوب البلاد وحارا في القاهرة والوجه البحري رغم ذلك.

- شبورة مائية خفيفة صباحًا

وتسود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

- نشاط الرياح

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الإثنين، يشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، وتؤدى لارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط من 1.5 لـ 2 متر .

- ارتفاع تدريجي الحرارة بدءًا من الثلاثاء

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، يستمر حتى نهاية الأسبوع الجمعة، ليعود الطقس شديد الحرارة نهارا على كافة الأنحاء يصاحب ذلك ارتفاع معدلات نسب الرطوبة أيضا.

وقالت هيئة الأرصاد، إن درجات الحرارة سوف تظل على نفس معدل الدرجات، غدا الاثنين، لتبدأ في ارتفاعها التدريجي اعتبارا من يوم الثلاثاء، بمعدل درجتين ومع نهاية الأسبوع ترتفع 5 درجات.

- درجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 26 درجة، الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.