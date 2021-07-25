على الحجار فى حفل على مسرح النافورة بالأوبرا الخميس

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلًا للنجم على الحجار، وذلك فى الثامنة مساء الخميس الموافق 29 يوليو 2021، على مسرح النافورة.

ويقدم الحجار لجمهوره خلال الحفل كوكبة من أجمل أعماله القديمة والحديثة وتترات المسلسلات التى اشتهر بها طوال مشواره الفنى، بالإضافة إلى العديد من أغانى نجوم الطرب، والتى تحمل الكثير من المشاعر النبيلة والقيم السامية منها "ما تمنعوش الصادقين، المال والبنون، بوابة الحلوانى، الزين والزينة، عارفة، بنت وولد، فى قلب الليل، اعذرينى، الأحلام، دور يا زمن، زى الهوا، دارى جمالك، وعلى قد ما حبينا".

يذكر أن النجم على الحجار تغنى بالعديد من الأغانى التى تناقلتها الأجيال بجانب العديد من التترات الغنائية للاعمال التليفزيونية منها بالإضافة إلى عدد من الأعمال المسرحية الناجحة.

كان حلم علي الحجار منذ طفولته أن يغني رباعيات الشاعر والرسام والممثل والكاتب الراحل صلاح جاهين، وبعد جهد كبير بذله هذا الأخير في إقناع الموسيقار الراحل سيد مكاوي ملحن الرباعيات وأول من غناها أقنعه بإمكانيات على الحجار، ووافق سيد مكاوي على غناء "الحجار" الذي نجح في أدائها بطريقة أكسبته المزيد من الانتشار، وجعلته واحدًا من أهم المطربين في جيل الوسط.

ولم يكتف علي الحجار بهذا لأن الدروس الموسيقية لم تكن وحدها ما تعلمه هذا المطرب من أستاذه إبراهيم الحجار فقط، فقد تعلم منه أيضًا كيف أن على الفنان أن يمتلك الفكر والرؤية والموقف، بالإضافة إلى الرغبة في التميز والتجديد انطلاقـًا من الحفاظ على هوية الموسيقى والتراث، وكان من أهمها ألبوم "محتاجلك" الذي أصدره الفنان علي الحجار في سنة 1979، ثم أعيد إصدار هذا الألبوم بعد ذلك ثلاث مرات أخرى بأسماء مختلفة، الأولى كانت سنة 1985 وكان بعنوان "ولد وبنت" والمرة الثانية كانت سنة 1989، وكان الألبوم بعنوان "نادني" والمرة الثالثة كانت سنة 1995 والألبوم كان بعنوان "بحب أعيش".