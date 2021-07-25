الأحد 25 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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محافظات

هبوط أرضي بجوار مدرسة الشعب بمطاي

هبوط أرضي بجوار مدرسة
هبوط أرضي بجوار مدرسة الشعب بمطاي

شهدت المنطقة المجاورة لمدرسة الشعب داخل مدينة مطاي شمال محافظة المنيا، هبوطًا أرضيًا، اليوم الأحد، وانتقل رئيس المدنية إلى مكان الهبوط للمعاينة.

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، اليوم الأحد، أن هبوطًا أرضيًا حدث بحي غرب المدينة بجوار مدرسة الشعب، وانتقل خالد عبد الرؤوف رئيس الوحدة المحلية إلى مكان الهبوط للمعاينة، وذلك برفقة سعيد محمد نائب رئيس المركز، ومسئول الصرف الصحي.

وأكد رئيس المركز، على مسئولي الصرف بسرعة الكشف عن سبب الهبوط والعمل على حل المشكلة، كما وجّه رئيس حي غرب بعمل كردون حول منطقة الهبوط حتى يتم حل المشكلة وحتى لا يتعرض أحد المارة لأي ضرر.

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هبوط أرضي بجوار مدرسة الشعب بمطاي

كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا قد أوقفت اليوم الأحد حالة تعدي بالبناء المخالف بدون ترخيص علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين كما قام رئيس المركز والمدينة بتفقد مواقف السيارات للتأكد من انتظام العمل وعدم قيام السائقين برفع تعريفة الركوب المقررة.

وقال خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة مطاي أنه في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين نفذت اليوم الاحد الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي حملة لإزالة التعديات تمكنت خلالها من إيقاف حالة تعدى بالبناء (سقف دور أول علوي) 

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هبوط أرضي بجوار مدرسة الشعب بمطاي

بدون ترخيص بمجلس قروي أبو عزيز وتم إزالة الشدة الخشبية بمعرفة رئيس القرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

كما تابع سعيد محمد نائب رئيس المركز حركة المواقف (موقف المنيا وموقف الغروب) بمطاي للتأكد من انتظام الحركة وعدم استغلال السائقين للركاب في التعريفة المقررة.

المنيا هبوط ارضي بجوار مدرسة الشعب مدينة مطاي خالد عبد الرءوف

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