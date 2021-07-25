الاتحاد التونسي للشغل: المنظومة السياسية في البلاد انتهى وقتها

قال الاتحاد التونسي للشغل اليوم الأحد، إن مؤسسات الدولة تفككت وأصبحت أسرارها منشورة في صفحات التواصل الاجتماعي، وتابع الاتحاد التونسي للشغل: المنظومة السياسية انتهى توقيتها.

وأشار الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، اليوم الأحد، إلى ما أسماه "الضغط الايجابي لتعديل البوصلة حول بعض الخيارات الوطنية ولتحقيق استحقاقات ثورة الحرية والكرامة".

وقال الطبوبي في تصريح للصحفيين بعد مشاركته في موكب انتظم بمربع الشهداء بمقبرة الجلاز ،لإحياء الذكرى الثامنة لاغتيال عضو المجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي،" ان الاتحاد الذي لا يستطيع بسبب جائحة كورونا التحرك بشكل كبير، والتوقيت انتهى ولم يعد من الممكن بعد اليوم ان ننتظر اكثر " معتبرًا أن الأمر لا يعد تهديدا بل ضغطا ايجابيا لتعديل البوصلة" حسب تعبيره.

وتابع الطبوبي أن مؤسسات الدولة في تونس مفككة و بعيدة بعضها عن بعض، وانتقد في هذا الصدد "نشر مراسلات رسمية حكومية على صفحات التواصل الاجتماعي.

كما انتقد ما اعتبره "تهافتا وتسابقا لأخذ صور فوتوغرافية بمناسبة منح وتقديم مساعدات رمزية لمواجهة أزمة فيروس كورونا".

وقال في هذا السياق "ليس هكذا تدار الدولة".

و قال الطبوبي إن الأزمة التي تمر بها تونس ليست وليدة الصدفة وهي تراكمات لعدة سنوات بعد الثورة ، مضيفًا في ذات السياق أن منظومته التي تحترم اختيارات وارادة الناخبين" تعتبر أن الأفراد المنتخبين مؤتمنون على الأمن الصحي و الغذائي لناخبيهم ومطالبين بتحسين أوضاعهم".

وحاول محتجون تونسيون اليوم الأحد، اقتحام مقر النهضة في محافظتي سوسة والقيروان وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية.

يأتي هذا فيما انطلقت منذ قليل مسيرات ضخمة في تونس مطالبة بخروج الإخوان من السلطة التونسية وإصلاح البلاد، وسط إجراءات أمنية مكثفة في محيط البرلمان التونسي صباح اليوم الأحد.

وشاركت جمعيات ومنظمات تونسية مدنية و مدونون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، على رأسهم مجموعة "لا للتعويضات للنهضاويين"، في الإعداد لهذه المسيرة على مدى شهر كامل.