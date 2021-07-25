حملة جديدة لإزالة الإشغالات وتكثيف أعمال تطوير الطرق والميادين بالعبور

أكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم تنفيذ حملة جديدة لإزالة الإشغالات بالطريق الرئيسي بالحي الأول بالمدينة، وذلك بإشراف إدارة الأمن وإدارة الأحياء بالجهاز وبمعاونة شرطة التعمير والمرافق، بجانب تكثيف أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق والميادين بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز العبور، أن الحملة أسفرت عن رفع كافة الإشغالات وتحرير المحاضر القانونية اللازمة، مؤكداً أنه لا تهاون في إزالة المخالفات داخل المدينة حفاظاً على المظهر الحضاري اللائق، وكذا استمرار الحملات بكافة الأحياء للقضاء على أى ظواهر عشوائية بالمدينة.

ووجه المهندس عبدالرءوف الغيطى، بضرورة تكثيف أعمال التطوير ورفع الكفاءة القائمة بميدان الحي الخامس بالمحور الرئيسي للمدينة، لإضفاء الشكل الحضاري والجمالي، وذلك بمجهودات إدارة الزراعة بالجهاز، فى إطار خطة جهاز المدينة لتطوير وتجميل ورفع كفاءة الميادين والطرق، موضحاً أنه جارِ استكمال أعمال التطوير وكذا أعمال فرش النجيل.

وأضاف أنه تم الانتهاء من رصف طريق دائري الحي السابع، وكذا الانتهاء من بعض الشوارع الداخلية بالحي، وجارٍ رفع كفاءة وتطوير باقي الطرق بالمدينة تباعاً، مؤكداً ضرورة المتابعة المستمرة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة.

يأتي ذلك في إطار تعليمات وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار لقيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعدم انتظار حدوث أي مظاهر عشوائية في المدن الجديدة، من خلال متابعة رؤساء أجهزة المدن الجديدة لما يجري من عمليات بناء داخل مدنهم والتصدي لأي مخالفة في التو واللحظة وإزالتها ومعاقبة المخالف وفقا للقانون وذلك بتنسيق دائم مع شرطة التعمير.

كما يتم تنفيذ تكليفات وزير الإسكان بمتابعة تطوير الشوارع وأعمال الإنارة والتشجير للحفاظ على استدامة تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين من خلال إدارات أجهزة المدن الجديدة.