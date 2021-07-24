البابا ثيودروس يشارك في ذكرى رسامة البطريرك المسكوني برثلماوس

قال نيافة الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه في يوم 13 أغسطس 2021 سوف يشارك البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، في الاحتفاليات التي ستقام بمناسبة مرور 60 عامًا على رسامة صاحب الغبطة البطريرك المسكوني برثلماوس الأول شماسًا يوم 13 أغسطس 1961 في مدينة إمبروس مسقط رأسه.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشؤون العربية، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه بهذه المناسبة سيقام القداس الإلهي البطريركي في كنيسة العذراء مريم والدة الإله حيث رُسم صاحب الغبطة البطريرك المسكوني شماسًا التابعة لإبراشية إمبروس وتينيدوس.

وكانت كنيسة الروم الارثوذكسية قد احتفلت مؤخرا بعيد النبي ايليا وقال عنه نيافة الحبر الجليل الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن اسمُه يعني "إلهي هو الربّ". أصله من "جلعاد" (تلّ الرؤية أو الشهادة) في عبر الأردنّ، أي أنّه من خارج حدود مملكة إسرائيل الخاطئة التي كان هو لسانًا سليطًا على ملوكها والشعب. قصّته في (1ملوك 17 – 2ملوك 2، 11 ).

واضاف:"حين مضى إيليّا إلى السامرة ليوبّخ آحاب الملك ما اكتفى بأن يبيّن أنّ الربّ هو الإله الحقيقيّ، إلاّ أنّه تصرّف من عنديّاته، فأخطأ بذبح كهنة البعل. إستهاب فعلته هذه، فمضى ليتخفّي.

وتابع:"إلاّ أنّ الربّ شاء به (إيليّا) أن يُصلِح مَن سيحملون الكلمة بعده. جذبه الربّ إليه إلى جبل حوريب في برّية سيناء، حيث ظهر الربّ لموسى في مشهد عباديّ متكامل. وهناك، أفهمه لماذا هو هنا، بقوله له: "ما لك ها هنا يا إيليّا؟"، أي لماذا أنت قائل كلمتي، ولماذا أعلنتها لك.