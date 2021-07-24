السبت 24 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أكلات سريعة وخفيفة للأطفال في المصيف

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تدفع الحرارة كثيرين إلى السفر خارج حدود مدنهم، والاتجاه نحو المدن الساحلية وما بها من بحار وأجواء أقل حدة وأخف في درجات الحرارة، بفعل اقتراب البحار منها، في إجازة يسترخون فيها، ثم يعودون بعدها إلى روتين حياتهم اليومية.

ونظرًا لصعوبة طهي وجبات كبيرة في المصايف، نقدم خلال السطور التالية عدد من الواجبات التي يمكن إعدادها في المصيف ويحبها الأطفال في نفس الوقت:

البانيه:

يعتبر من أسهل الأكلات التي يمكن إعدادها أثناء قضاء إجازة الصيف، لذلك يُمكنكِ تتبيل البانيه وتجهيزه دون قلي، ووضعه في علب بلاستيك محكمة الغلق، والاحتفاظ بها مثلجة في فريزر الشاليه أثناء الرحلة حتى وقت القلي، إذا كانت الرحلة لأكثر من يوم.

البفتيك:

يمكن تتبيله والاحتفاظ به في علب محكمة الغلق، ثم وضعه في الفريزر حتى وقت الطهي، كما يمكن إعداة في صورة ساندويشات إذا كان أولادك يفضلونه بهذه الطريقة، ويمكن الاحتفاظ به لتفرات طويلة أيضًا.

ساندويشات الكفتة:

ضعي التتبيلات الخاصة بك على اللحم المفروم، وشكليها على شكل أصابع، ثم ضعيها في علب محكمة الغلق وضعي أكياس بين الطبقات حتى لا تلتصق ببعضها، والاحتفاظ بها في الفريزر حتى وقت الطهي، كما يُمكنك إعداد ساندويشات الكفتة لأسرتكِ سواء كانت لحم أو دجاج إذا كانت الرحلة ليوم واحد فقط، وقدميها لهم مشوية أو مقلية مع الكاتشب والمستردة.

 الأجبان: 

يجب اختيار الأجبان التي تُفضلها عائلتكِ، واحتفظي بها في علب محكمة الغلق، واحتفظي بها في الثلاجة، أما إذا كانت الرحلة ليوم واحد، فيُمكنكِ إعدادها لهم كساندويشات حسبما يُفضلها صغارك، إما الجبن الأبيض أو القريش مع الزعتر أو السماق أو الكمون مع قطع الفلفل الأخضر الرومي.

البانيه كفتة مشوية افكار اكلات سريعة الجبن البي المص

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

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