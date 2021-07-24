«السياحة والمصايف» توضح ألوان رايات الشواطئ.. والأحمر: تحذير وخطر

شهدت شواطئ محافظة الإسكندرية، خلال أيام عيد الأضحى، عددًا كبيرًا من حالات الغرق، بشواطئ شرق وغرب الإسكندرية، حيث سجلت الإسكندرية حتى، أمس الجمعة، 12 حالة غرق، بسبب ارتفاع الأمواج وشدة التيارات المائية ومخالفة المواطنين تعليمات الإنقاذ.



ورفعت الإسكندرية الرايات الحمراء على أغلب شواطئها، تحذيرًا من ارتفاع الأمواج خلال تلك الأيام التي من المتوقع أن تستمر حتى غد الأحد.



وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، ما تعنيه ألوان رايات البحر، ليتعرف المواطنين على حالة البحر عند رؤيتها.



• ألوان الرايات ثلاث

والراية الخضراء: الراية باللون الأخضر تعنى أن حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول للمياه.

الراية الصفراء: وتعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيا وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحذر.

الراية الحمراء: وتعنى تحذير وخطورة وحالة البحر لا تسمح بنزول المياه خاصة إذا كنت لا تجيد السباحة ويفضل الالتزام بالمساحة المحددة للسباحة حتى وإن كنت تجيد السباحة.



جدير بالذكر أنه تم تغيير ألوان الرايات حيث حل اللون الأخضر محل اللون الأبيض، واللون الأحمر محل اللون الأسود.

وكانت قد حذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رواد الشواطئ، من سرعة الرياح وارتفاع الأمواج خلال الأيام القادمة.

وأضافت الإدارة، أنه يرجى رواد الشواطئ الالتزام بالسباحة في المناطق الآمنة، واستجابة لتعليمات عمال الإنقاذ، وارتداء اللايف جاكيت حفاظًا على حياتهم.

وتم التأكيد على تواجد عمال أبراج المراقبة بالإضافة إلى تكثيف تواجد الغطاسين على الشواطئ، وتمت الاستعانة بمعدات «الجيت سكى» للمساعدة فى عمليات الإنقاذ السريع والمرور بين الرواد وتوعيتهم بخطورة النزول فى غير الأماكن المحددة للسباحة مع منع نزول البدالات.



وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين من رواد الشواطئ الالتزام بتعليمات المنقذين وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة، وارتداء اللايف جاكيت حفاظًا على حياتهم.