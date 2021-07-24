تأهيل وتبطين 17 ترعة بالشرقية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع المهندس طارق اللبان، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 17 ترعة بزمام هندسة ري الحسينية، مشيدًا بالمبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري من خلال تنفيذ مشروعات متكاملة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والصحة والكهرباء والاتصالات والزراعة بالتنسيق والتكامل بين المحافظة والشعبة الهندسية للقوات المسلحة، بهدف تحسين حياة المواطنين، وتغييرها إلى الأفضل.

شدد محافظ الشرقية على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

ومن جانبه أشار المهندس طارق اللبان، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، إلى أنه جار تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين عدد 17 ترعة بمركز الحسينية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير الريف المصري بتكلفة تقديرية تبلغ 334 مليونًا و800 ألف جنيه بهدف تقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.

أوضح رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أنه جار تنفيذ أعمال، تأهيل وتبطين ترعة القصاصين القديمة لخدمة قرية قصاصين الشرق وتوابعها، وتأهيل ترعة أبوسلطان واستكمال حائط ساند على ترعة سعود لخدمة قرية سعود وتوابعها، وتأهيل ترعتي البداية والمايا لخدمة قرية الظواهرية وتوابعها، وتأهيل ترعة الإخيوة ونهاية ترعة جندل السفلى لخدمة قرية سماكين الغرب وتوابعها، وتأهيل ترعتي جندل العليا والفولي لخدمة مزارعي مدينة الحسينية وقرية الظواهرية.

كما أنه جار تأهيل ترعتي بدران وجندل السفلي لخدمة قرية منشأة أبوعامر توابعها، وتأهيل ترع (سامي – بشارة – سعود) لخدمة قري الظواهرية وسعود بشارة، وتأهيل ترع (صان السماعنة – أبو رأس – شداد) لخدمة مزارعي مدينة الحسينية.

أضاف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أنه جار مضاعفة الورديات لسرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للجدول الزمني المحدد ، مشيراً إلى أن أعمال التأهيل تشمل مباني بالدبش بسمك 30 سم وتغليفه بالخرسانة العادية بسمك 12سم للحفاظ علي مياه الري من الهدر وضمان وصولها لنهايات الترع والمناطق المحرومة.