العراق يُوقع اتفاقًا مع لبنان لبيع مليون طن من زيت الوقود

شهد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، مراسم توقيع اتفاق بيع مليون طن من مادة زيت الوقود الثقيل بالسعر العالمي إلى لبنان.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، بأن مراسم توقيع الاتفاق بين العراق ولبنان، تضمنت بيع مليون طن من مادة زيت الوقود الثقيل بالسعر العالمي، على أن يكون السداد بالخدمات والسلع، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".

ولفت البيان، إلى أنه وقع الاتفاق عن الجانب العراقي وزير المالية على عبد الأمير علاوي، فيما وقع عن الجانب اللبناني وزير الطاقة والمياه اللبناني ريمون غجر، فيما وقع العقد عن الجانب العراقي مدير عام شركة تسويق النفط علاء الياسري، ووقع عن الجانب اللبناني مدير عام النفط اللبناني اورو فغالي.

يذكر أن أسعار الوقود في لبنان ارتفعت أمس الجمعة، للمرة الخامس خلال أقل من شهر، حيث بلغ سعر صفيحة (الصفيحة تساوي 20 لترا) البنزين 95 أوكتان 75900 ليرة بمقدار زيادة بلغ 2600 ليرة ، فيما ارتفع سعر بنزين 98 أوكتان ليصل إلى 78100 ليرة للصفيحة بزيادة قدرها 2700 ليرة، كما ارتفع سعر المازوت بمقدار 1700 ليرة ليصل سعره إلى 58200 ليرة، فيما زاد سعر قارورة الغاز بمقدار 2200 ليرة ليصل إلى 53700 ليرة.

وتعد الزيادة هي الخامسة في أقل من شهر وذلك منذ بدء تنفيذ قرار حكومة تسيير الأعمال اللبنانية بتغيير سعر صرف الدولار الأمريكي في استيراد المشتقات البترولية من 1514 ليرة للدولار الواحد إلى 3900 ليرة للدولار الواحد في التاسع والعشرين من يونيو الماضي، وذلك في إطار مساعي مؤسسات الدولة اللبنانية لتخفيف الدعم الذي تقدمه للوقود في ظل الأزمة المالية المتفاقمة التي يعاني منها لبنان.

وقبل قرار الحكومة بتغيير سعر صرف الدولار في عمليات الاستيراد نهاية يونيو الماضي، بلغ سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 46600 ألف ليرة لبنانية بينما وصل سعر صفيحة بنزين 95 إلى 45200 ليرة لبنانية وسجل سعر المازوت 33300 ليرة.

ورغم الزيادات المتتالية في الأسعار، لا تزال أزمة الوقود متفاقمة في لبنان، حيث تشهد محطات الوقود زحاما شديدا وطوابير تمتد لمئات الأمتار بسبب نقص البنزين وقلة ساعات عمل المحطات.