السبت 24 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنائس تستعد لصوم العذراء مريم.. والأديرة تفتح أبوابها لاستقبال الزوار

كنيسة
كنيسة

بدأت الكنائس القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية، استعدادها  لصوم السيدة العذراء مريم، والذي يبدأ مطلع شهر أغسطس المقبل بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية، و7 من الشهر ذاته بالنسبة إلى نظيرتها الأرثوذكسية.

الأديرة تستقبل الزوار 

 تبدأ الأديرة التي تحمل اسم السيدة العذراء مريم احتفالاتها السنوية، ومن بينها دير السيدة العذراء مريم درنكة بأسيوط، والتي تضم أكبر احتفال للعذراء مريم على مستوى محافظات مصر، حيث يتخطى زواره سنوياً المليون زائر.

من جانبه أعلن الأنبا يؤانس، أسقف إيبارشية أسيوط ورئيس دير العذراء درنكة، أن الدير سيبدأ استقبال زواره المقيمين به بالمبيت الخاص بهم، ابتداءً من مطلع شهر اغسطسط المقبل.

وأشار الأنبا يؤانس إلى ضرورة  التشديد على الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على سلامة زوار دير السيدة العذراء مريم بدرنكة.

 كما أعلن دير السيدة العذراء مريم المحرق بأسيوط، عن استقبال الزوار خلال فترة صوم العذراء مريم، بشكل يومي، مع استقبال معموديات الأطفال ولكن بالتنسيق المسبق.

الحجز المسبق لنهضة العذراء مريم 

 في سياق متصل أعلنت عدد من الإيبارشيات بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن تنظيم صلوات  النهضة الروحية  والقداسات خلال فترة صوم السيدة العذراء مريم، والذي يستمر على مدار أسبوعين متواصلين، ولكن بإجراءات احترازية مشددة.

من جانبها أوضحت إيبارشية السويس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحت رعاية الأنبا بموا أسقف الإيبارشية أن كنائس الإيبارشية سوف تنظم نهضة روحية وقداسات يومية خلال فترة صوم العذراء، ولكن بشرط الحجز المسبق قبل الحضور، وذلك للحد من التجمعات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مع مراعاة إتاحة الفرصة للجميع لحضور القداسات والنهضة المسائية.

 وأشارت الإيبارشية إلى أن الحجز المسبق لصلوات القداسات والنهضة بالصوم، ستبدأ خلال الإسبوع الجاري، وذلك لحجز فترة بداية صوم العذراء.

صوم العذراء مريم الكني دير درنكة ديرالمحرق نهضات العذراء

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

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