النيابة صرحت بالدفن.. تفاصيل انتشال جثة مطموسة المعالم من النيل في القناطر

صرحت النيابة العامة، اليوم السبت، بدفن جثة مطموسة المعالم لشاب غرق بنهر النيل بمنشأة القناطر وتسليم جثمانه لذويه، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة بعدما أشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وقررت النيابة استدعاء اسرة المتوفي لسماع أقوالهم حول الحادث وملابساته للوقوف على أسباب وفاة الغريق وهل الحادث انتحار أم قضاء وقدر.

تفاصيل انتشال جثة غريق بنهر النيل في القناطر

كانت انتشلت قوات الانقاذ النهري بالجيزة جثة شاب غرق بنهر النيل في منشأة القناطر عقب 24 ساعة من البحث عن جثمانه، وقام غواصين الإنقاذ النهري بمسح المنطقة التي غرق بها الشاب وعقب مرور 24 ساعة جرى العثورعلي الجثة وهي في حالة انتفاخ وتغير في ملامحها.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بوجود غريق بنهر النيل بمنطقة كوبري الجلاتمة.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري من نقطة متمركز بمنشأة القناطر.

تلقى المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بلاغا يفيد غرق طالب بنهر النيل، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، وتبين من خلال التحريات، أن الضحية خلال استحمامه بالنيل، بصحبة عدد من أصدقائه، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، وتم العثور عليها بعد ساعات من غرقه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.