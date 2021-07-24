السبت 24 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«التأثير الأدبي بين مصر وروسيا» في ندوة بالأعلى للثقافة

الأعلى للثقافة
الأعلى للثقافة

 ينظم قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بالتعاون مع عدد من الجهات المصرية والروسية ندوة تتناول أثر الأدب الروسي على الأدب المصري والعكس، وذلك فى السادسة مساء الثلاثاء المقبل، بالمجلس الأعلى للثقافة، ضمن أجندة فعاليات عام التبادل الإنسانى المصري الروسي 2021 ـ 2022 التي أعدتها وزارة الثقافة.

وقالت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن عام التبادل الإنسانى بين مصر وروسيا حدث براق يبرز قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الصديقين، وأضافت أنه يشهد العديد من الأنشطة المتنوعة التى تهدف إلى إلقاء الضوء على المحتوى الفكرى والفنى بالمجتمعين، مشيرة إلى دور القوى الناعمة في مد جسور التواصل بين الشعوب رغم اختلاف اللغات.

يذكر أن الندوة تقام بمشاركة عدد من النقاد والأدباء والمفكرين الروس منهم الدكتور ديمتري فالنتينوفيتش ميكولسكي المستشرق الروسي والمتخصص في كتابات شعوب الشرق، والدكتورة سارالي غينزبورغ المستشرقة والباحثة في جامعة نافار معهد الثقافة والمجتمع الروسي، والمؤرخ والشاعر والقاص اندري بولونسكي وعالم الأنثروبولوجيا إيفور سيد منسق البرامج الدولية لمعد الترجمة في موسكو والذي أمضى جزءا كبيرا من حياته في الوطن العربي، والمستشرق الروسي الكبير أوليف ميترو فاتوفيتش عضو اتحاد كتاب روسيا وأحد مؤسسي منتدى الكتاب والمترجمين في بلدان الدول المستقلة ودول البلطيق وعضو المكتب الدائم لرابطة كتاب آسيا وأفريقيا (برسائل مسجلة عبر تقنية الفيديو)، ومن الجانب المصرى يشارك كل من الأديب الكبير يوسف القعيد، الدكتورة مكارم الغامري استاذة الأدب الروسي بكلية الألسن والناقدة الدكتورة منى طلبة.

وكان قطاع العلاقات الثقافية الخارجية قد نظم في إطار عام التبادل الإنساني المصري الروسي 2021 ـ 2022 بالتعاون مع ـ سفارة مصر بموسكو ـ وزارة الخارجية المصرية وعدد من الجهات الروسية معرض الفنون والحرف التراثية المصرية بالمكتبة الوطنية الروسية (مكتبة لينين سابقا) بموسكو خلال الفترة من 19 حتى 25 يوليو 2021، وصاحب الافتتاح ندوة عن الفنون والحرف التراثية المصرية ، أقيمت بمشاركة الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافة عبر تطبيق zoom ، وبحضور كل من ايجور سيت الكاتب والشاعر الروسي ونائب رئيس هيئة التعاون الثقافي الدولي الروسية و آنا بيلكف المستشرقة والمتخصصة فى الشؤون الشرقية مسؤولة التواصل مع دول الشرق فى الوكالة الاخبارية روسيا اليوم وارتيوم اليجيفيتش أستاذ مساعد تاريخ الشرق الأوسط فى النواحي الثقافية فى جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية ، والكسندر اريخيفوف استاذ فى معهد علوم المصريات بأكاديمية البحث العلمي الروسية .

May be an image of ‎one or more people and ‎text that says "‎اات_القحافية_الخارجية ဒলরর امانة المؤتمرات إيناس عبد الدايم وزيرةالتقافة التبادل يالمصري الروسي rymaHиTapHoro coTpyAHи4ecTBa erиnTa poccии عام التبادل الأنساني المصري الروسي 2021 2022 6oлbwoe يتشرف maHepa peaлиcTи4ecKaR и3 oAHoй ي أمين cAeлaл жe cpa3y صبر 3By4aHиe 6cKoй رئيس قطاع المجلس الأعلى للثقافة B العلاقات الثقافية الخارجية 2006 بدعوة سيادتكم لمتابعة امقلية pecny6лиKe ocHoBonoлoжHиK nиcaTeлb, erиneTcKий BblAaюwийcR лaypeaT تأثير الأدب الروسي علي الأدب المصري والعكس coBpemeH pomaHoB OB 27 يوليو 2021 بالثقافة Ho6eлeBcKoй Harи6 roAy 1988 paccKa3oB. c6opHиKoB الساعة لسادسة مساءیوم الثلاثاء الموافق 2021 بقاعة الجلاس الأعلى 13M تطبيق الإجراءات بالحضور الواتس الرقم ساحة دار فيروس "اونلاین" oTTeHKoB 6oraTcTBo المسبق المؤتمرات‎"‎‎

 

قطاع العلاقات الثقافية الخارجية الأدب الروسي المجلس الأعلى للثقافة الأعلي للثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

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يوليو ويونيو

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