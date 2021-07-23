السبت 24 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئاسة «G20»: الوزراء أخفقوا في التوصل لاتفاق بشأن تغير المناخ

G20
G20

قال روبرتو سينجولاني وزير التحول البيئي في إيطاليا، اليوم الجمعة، إن وزراء الطاقة والبيئة لدول مجموعة العشرين لم يتمكنوا من التوصل لاتفاق بشأن صياغة التزام رئيسي متعلق بمكافحة التغير المناخي في بيان ختامي لاجتماعهم.


وأضاف للصحفيين أن الوزراء المجتمعين في جنوب إيطاليا أخفقوا في حل نقطتين خلافيتين ويجب رفعهما لقادة دولهم لاتخاذ قرار.


وأشار إلى أن المفاوضات مع الصين وروسيا والهند أثبتت أنها صعبة للغاية، مضيفا أن إحدى نقطتي الخلاف كانت صياغة الفقرة المتعلقة بحد ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى ما بين 1.5 ودرجتين وهو ما تحدد في اتفاقية باريس للمناخ.

 

وفي سياق آخر، قال مسئولون إن وزراء البيئة والطاقة بدول مجموعة العشرين لم يحققوا تقدما يذكر في اجتماعهم اليوم، بخصوص مكافحة التغير المناخي، مشيرين إلى امتناع مجموعة من الدول عن تقديم التزامات صارمة.
وشارك آلاف يحملون الأعلام في مسيرة قرب القصر الملكي الذي استضاف الاجتماع في مدينة نابولي الإيطالية للاحتجاج على ما وصفوه بعدم التحرك لمعالجة ارتفاع درجة حرارة الأرض.


وتناول اجتماع الأمس التنوع البيولوجي والطبيعة على أن تبحث المجموعة الطاقة والتغير المناخي خلال لقاءات الغد. ويسعى الدبلوماسيون جاهدين منذ أيام إلى الوصول إلى أرضية مشتركة في القضيتين.


وقال روبرتو سينجولاني وزير التحول البيئي في إيطاليا، التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة، إن البيان الختامي لاجتماع الخميس الذي بحث المسائل البيئية اشتمل على موضوعات عدة منها الأمن الغذائي، والاستخدام المستدام للمياه، وإلقاء النفايات بالبحار، والمالية المستدامة، وسبل تعليم النشء بالقضايا المناخية.
 

وخلى ملخص للبيان نشره مكتب سينجولاني من التزامات ملموسة لكن الوزير أشاد بنتيجة اللقاء وقال إنها تعكس أهداف رئاسة المجموعة.
 

وقال الوزير للصحفيين "هذه أول مرة تُكتب فيها هذه الأمور وتكون ملزمة لكل الدول التي تنتج 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بالعالم و85 بالمئة من انبعاثات الكربون".

مجموعة العشرين المناخ نابولى

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

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