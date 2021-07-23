العثور على جثة رضيعة مقتولة خنقا أعلى سطح منزلها ببسيون بالغربية

شهدت قرية الحبالة التابعة لمركز ومدينة بسيون، بمحافظه الغربية مصرع طفلة رضيعة تدعي "ر. ك" وتبلغ من العمر 4 شهور، وتم العثور عليها أعلى سطح منزلها، وبها آثار اختناق حول رقبتها.

تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون يفيد بورود بلاغات، من الأهالي بالعثور على جثة طفلة رضيعة داخل منزلها، بدائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية إلي محل الواقعة وتبين من التحريات الأولية، مصرع طفلة تدعي “ر. ع. ع” وتبلغ من العمر 4 شهور ملقاة أعلى سطح منزلها، وبها آثار اختناق حول رقبتها، وبسؤال الأم أفادت بأن هناك شخص كان يرتدي ملابس سوداء، قام بأخذ الطفلة عنها عنوة.

وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، ونقل الجثة إلى المشرحة لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة عمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من القبض على المتهم بقتل وذبح خفير شونة جرارات بقرية شبراقاص بدائرة مركز السنطة وجرى عرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة بورود بلاغ من العقيد أحمد كوهيه رئيس فرع البحث الجنائي بزفتى والسنطة عن العثور على جثة "محمد م. خ" في العقد السادس من عمره ومقيم بقرية بلكيم التابعة مركز السنطة ويعمل خفيرا في شونة جرارات بقرية شب.



وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ وتبين صحة البلاغ ووجود جثة وشبهة جنائية.

وشكل مدير الأمن فريق بحث برئاسة العميد هيثم الكيلاني رئيس مباحث المديرية وضباط البحث الجنائي بالغربية لحل لغز الجريمة والتوصل للجاني وتولي فريق البحث من خلال سماع أقوال المحيطين بالجراج ومكتشفي الجثة وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة.

وتبين من التحريات أن الجاني "ف ش ح" 45 سنة مقيم بقرية النحارية التابعة لمركز كفر الزيات وأنه ارتكب جريمة القتل وذبح المجني عليه بالسكين بغرض سرقة جرار زراعي، وبمواجهة المتهم.