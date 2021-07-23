بين الاجتماعات وتناول الطعام.. تعرف على الجدول اليومي للملكة اليزابيث (الصور)

نشر موقع برايت سايد الأمريكي تقريرا عن الجدول اليومي للملكة اليزابيث الثانية.

وتبلغ الملكة من العمر 95 عام لكنها مرحة جدًا، تعمل من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساءً، ولا تزال قادرة على قضاء بعض الوقت في الخروج لركوب الخيل والمشي مع الكلاب في الحديقة وتأخذ إجازة يومين فقط خلال العام، يوم عيد الميلاد ويوم عيد الفصح.

7:30 صباحًا: حان وقت الاستيقاظ

كل صباح تحضر الخادمة الإفطار الساعة 7 ونصف صباحا بالدقيقة وتتناولها وهي تستمع إلى الراديو، وتتكون الوجبة من البسكويت وشاي إيرل جراي بالحليب بدون سكر قبل موعد الإفطار الرئيسي.

8 صباحًا: ترتدي ملابسها وتضع مكياجها

بعد الاستحمام ترتدي الملكة أول زي لها في ذلك اليوم في بعض الأحيان تحتاج إلى تغيير الملابس حتى 5 مرات في اليوم وهي لا تغير ملابسها فحسب، بل تغير أيضًا حذائها وقفازاتها ومجوهراتها وقبعتها وغيرها، وتم فصل جميع ملابسها من قبل مستشارة خزانة الملابس الخاصة بها، انجيلا كيلي ويتم إحضار مجموعتين من الملابس لها لأن جميع ملابسها محفوظة في طابق آخر من القصر.

8:30 صباحا: الإفطار في غرفة الطعام

تتناول الملكة فطورها في غرفة الطعام الخاصة بها، وتفضل الملكة وجبة فطور بسيطة، معظم الوقت من حبوب Kellogg.

9 صباحًا: انتظر حتى يبدأ صوت مزمار القربة في العمل

بعد الإفطار علو صوت مزمار القربة أسفل شرفتها فهذه هي الطريقة الرسمية التي تبدأ بها اليوم.

من 9 صباحًا إلى 11 صباحًا: قراءة بريدها الإلكتروني والمستندات المهمة

إذا لم يكن لدى إليزابيث الثانية أحداث صباحية لتحضرها، فإنها تذهب إلى مكتبها حيث تقرأ بريدها الاليكتروني وتتلقى ما يقرب من 60 ألف رسالة في السنة بعض منها تجيب عليه بشكل شخصي بعد ذلك، تذهب إلى الصندوق الأحمر الذي يتم تسليمه لها يوميًا من قبل سكرتيرتها وتحتوي هذه الصناديق على وثائق مهمة من مجلس وزرائها ووزارة الخارجية وشؤون الكومنولث تتطلب بعض الوثائق توقيعها والبعض الآخر لإبلاغها فقط.

11 صباحًا: لقاءات مع ضيوف مهمين في القصر

الملكة اليزابيث

عندما تنتهي الملكة من النظر في الوثائق، لا يزال لديها وقت لبضعة اجتماعات قبل الغداء لها تتراوح بين قادة العالم لأعضاء البرلمان عادة ما يجرون محادثات قصيرة لمدة 20 دقيقة ويمكنها عقد الاجتماعات أيضًا من خلال مؤتمرات الفيديو.

12:30 ظهرًا: تناول الغداء وبعض وقت الفراغ لممارسة الرياضة

الملكة اليزابيث

حوالي الساعة 12:30 ظهرًا ، تأخذ قسطًا من الراحة لتمشية كلابها في الحديقة، وتحب الملكة البريطانية المشي لمسافات طويلة وركوب الخيل في فترات الراحة، ليس فقط للحفاظ على قوة عضلاتها ولكن أيضًا للاستمتاع ببعض الوقت بمفردها.

2 ظهرًا: التوجه إلى الارتباطات الملكية المهمة

من الساعة 2 مساءً حتى الساعة 5 مساءً، حان الوقت لالتزامات ملكية أطول الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء وقراءة تقرير عن مجريات اليوم البرلماني لهذه الارتباطات خارج القصر وتذهب في سيارة خاصة وتفضل أن تقود بنفسها، وبصفتها ملكة فهي لا تصوت أو تنحاز أثناء الانتخابات لكنها تفتح كل جلسة من جلسات البرلمان والموافقة على الأوامر والإعلانات من خلال مجلس الملكة الخاص بعد هذه الالتزامات، لديها استراحة ثانية لتناول الشاي التقليدي الساعة 5 مساءً.

5 مساءً: وقت الشاي

تتبع الملكة إليزابيث الثانية هذا التقليد الانجليزي كل يوم في جناح كوينز بالاس، يتم تقديم السندويشات المصنوعة من الخيار والسلمون المدخن والبيض والمايونيز ولحم الخنزير والخردل مع الشاي الأخضر المفضل لديها والكعك.

7 مساءً: قراءة التقارير اليومية وتناول العشاء

الملكة اليزابيث

بين وقت الشاي في الساعة 5 مساءً والعشاء الذي يكون حوالي الساعة 7:30 مساءً ، لا يزال أمام الملكة وقت للتحقق من التقارير اليومية لوقائع البرلمان في بعض الأحيان لديها اجتماعات أو أحداث أخرى في الليل وكل يوم اربعاء، تلتقي إليزابيث الثانية برئيس الوزراء لمناقشة قضايا الحكومة ويصاحب وجبتها كأس من الشمبانيا ويجب أن يكون اللحم مطهوًا جيدًا والأطباق مليئة بالزبدة والقشدة.

8:30 مساء: مشاهدة التلفاز والخلود للنوم

الملكة اليزابيث

بعد انتهاء يوم العمل تجلس الملكة إليزابيث أمام التلفزيون لمشاهدة المسلسلات الشعبية مثل Downton Abbey، وعندما تذهب إلى الفراش، يقوم أفراد الأسرة وأصحاب العمل الآخرين للقيام بنفس الشيء، تنام الملكة دائمًا بمفردها في غرفة نومها فهي لديها طقوس كتابة في مذكراتها قبل النوم منذ اليوم الأول من حكمها وتنام لمدة 8 ساعات ونصف، حتى تتمكن من الحصول على الطاقة لبدء يومها.