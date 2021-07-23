الجمعة 23 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس حي غرب تحتفل مع «المسنين» بعيد الأضحى

الاحتفال مع المسنين
الاحتفال مع المسنين بالإسكندرية

احتفلت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب الإسكندرية بعيد الأضحى المبارك، مع الأهالي المسنين المتواجدين بدار المسنين داخل دار الرعاية الاجتماعيه بكرموز، حيث شاركتهم فرحة العيد في مناخ يسوده الرعاية والحب والألفة.

واستمعت «شعبان» لنزلاء الدار وطلباتهم وذكرياتهم الجميلة، كما أثنوا على مستوي الرعاية والخدمة المقدمة والنظافة بالدار، مؤكدة استعدادها التام لتلبية أي طلب يخص أهالينا المسنين كما وعدت بتنظيم رحلات ترفيهية للترويح عنهم.

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رئيس حي غرب تحتفل مع «المسنين» 

كما أثنت رئيس الحي على الاهتمام وروح المحبه بالدار، مؤكدة أنها ستكون على اتصال دائم مع الدار للحل الفوري لأي شكوي تخص الدار.

الجدير بالذكر أن عدد نزلاء الدار في الوقت الحالي ٣٦ مسنا،  وسعة الدار 55 غرفة وان الدار يوجد بها 2 غرفة مجانية تماما، وتختلف الغرف الأخرى بحسب القادريين صحيًا والغير قادريين صحيًا مع توافر الرعاية الطبية الكاملة.

وكانت قد أجرت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، عدة زيارات لدور الرعاية الاجتماعية خلال عيد الاضحى المبارك.

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رئيس حي غرب تحتفل مع «المسنين» 

وزارت الدكتوره ماجدة جلاله مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية دار الموحدين للأيتام بابو قير ، حيث تجولت بالدار التي تتكون من ثلاث ادوار للرضع والكبار والفتيات.

وتركت الزياره صدي واسع للجميع وتحدثت الدكتوره مع الشباب ومنهم طلبة في الثانوية والكليات، واصحاب المهارات  والجميع ابدى سعادته بالزيارة.

كما نظمت إدارة العجمي الاجتماعية زيارة لدار المصطفى للأيتام بالزارعيين بعد الكيلو 21 لتهنئة الفتيات بعيد الاضحى المبارك، كما تم ايضا زيارة دار حليمة السعدية للفتيات والاولاد وتهنئة وتهنئتهم بعيدالاضحى المبارك، فضلاً عن زيارة إدارة المنتزه الاجتماعية، دار إيواء مصابيح الهدى، ودار الأحباب  بجمعيه المرأة والتنمية، واثمرت الزيارة بفرحه الأبناء وادخال البهجة والسرور عليهم خلال ايام العيد.

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رئيس حي غرب تحتفل مع «المسنين» 

الاحتفال مع المسنين بالإسكندرية

الاحتفال مع المسنين بالإسكندرية
الاحتفال مع المسنين بالإسكندرية
الاحتفال مع المسنين بالإسكندرية
الاحتفال مع المسنين بالإسكندرية
الاحتفال مع المسنين بالإسكندرية
الاحتفال مع المسنين بالإسكندرية
الاحتفال مع المسنين بالإسكندرية
الاحتفال مع المسنين بالإسكندرية
دار المسنين نزلاء الدار عيد الأضحى التضامن الاجتماعي بالإسكندرية احتفال الإسكندرية

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وائل لطفي

يوليو ويونيو

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