ضبط 1277 قضية تموينية متنوعة في حملات أمنية خلال 24 ساعة

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وأسفرت عن ضبط (1277) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، اضطلعت الأجهزة الأ بتنفيذ حملة نوعية على مخالفات اللحوم، أسفرت عن ضبط عدد (76) قضية بإجمالى مضبوطات (20٫452 طن لحوم) غير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق..ومن أبرزها ضبط (10 طن "لحوم وكبدة مجمدة") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطراً على الصحة العامة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط (3٫96 طن "دواجن مجمدة") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطراً على الصحة العامة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية، وضبط (2٫56 طن "مقطعات دواجن – شاورمة دواجن") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطراً على الصحة العامة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجهيز الوجبات تابع لأحد المطاعم بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

وفى مجال القضايا التموينية الأخرى، أمكن ضبط العديد من القضايا أبرزها ضبط (11 طن "سكر حر") معبأة داخل أجولة وعبوات مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة بدون مستندات "مجهول المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحة للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السكر الحر "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الجهود من ضبط (2٫5 طن "مكرونة") معبأة داخل أجولة بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة ، بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة قنا.

وأسفرت الجهود عن ضبط (2 طن "سكر"- 600 عبوة"زيت تموينى") مخصص ربطاً على البطاقات التموينية تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك محل بدال تموينى) بمحافظة القليوبية، وضبط (14٫950 قطعة "غيار سيارات") غير مطابقة للمواصفات القياسية بدون مستندات "مجهولة المصدر"، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (مالك محل لتجارة قطع غيار السيارات "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة، وضبط (445 إسطوانة "بوتاجاز صغيرة وكبيرة الحجم") تم تجميعها وعدم إثباتها بدفتر البترول الخاص بالمستودع للاتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز) بمحافظة الجيزة.