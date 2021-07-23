محافظ البحيرة: لا زيادة في تعريفة الأجرة و المواصلات بالمحافظة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه لا زيادة في أسعار المواصلات، وسيتم العمل بنفس التعريفة المعمول بها حالياً مع متابعة المرور والوحدات المحلية والمواقف، التزام جميع وسائل المواصلات والأجرة على مستوى كافة خطوط السير بدائرة المحافظة.

وقد كلف محافظ البحيرة، جميع الإدارات الفرعية بالمحافظة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي تم اتخاذها من قبل، مع رصد الكميات الموجودة بسجل 21 بترول الخاص بالمحطات والتواصل مع غرفة عمليات المحافظة في حالة وجود أي مشاكل أو تكدسات .

كما وجه بتشكيل لجنة تقوم بالمتابعة ورصد المخالفات إن وجدت من خلال الأجهزة المعنية بالمحافظة، و المرور والوحدات المحلية والمواقف ومتابعة تنفيذ توجيهات المحافظ ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

ياتى ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، بوزارة البترول رفع أسعار الوقود الجديدة للربع السنوي “ يوليو - سبتمبر ”2021 إرتفاعاً طفيفاً بقيمة 25 قرشاً عن الأسعار، التي تم العمل بها في الربع الحالى ، وذلك إعتباراً من صباح اليوم الجمعة، والتي تضمنت تحديد 675 قرشا للتر بنزين 80 ، و800 قرشا للتر بنزين أوكتين 92، و900 قرشا للتر بنزين أوكتين 95 .

كما تضمن قرار لجنة التسعير التلقائي للوقود والبنزين بتثبيت أسعار السولار والكيروسين وعدم رفعها، لذلك لن تتأثر تعريفات النقل الخاصة بالبضائع، بجانب تثبيت أسعار السولار والمازوت، والإبقاء عليها وعدم تحريكها خلال التسعير الحالي، وأقرت بثبات أسعار السولار في السوق المحلية .