الآن رابط الاستعلام عن نتيجة دبلوم تجارة 2021 الترم الثاني

نتيجة دبلوم تجارة 2021 الترم الثاني من أكثر الكلمات البحثية التي تصدرت مؤخرًا قائمة محرك البحث العالمي جوجل، وذلك منذ انتهاء الامتحانات في أول يوليو الجاري حيث يرغب الطلاب وأولياء أمورهم في الحصول على نتائجهم، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام عن النتيجة إلكترونيا وموعد إعلان النتيجة.



رابط الاستعلام عن نتيجة دبلوم تجارة 2021 الترم الثاني برقم الجلوس والاسم

يستطيع طلاب دبلوم التجارة الفني الاستعلام عن نتائجهم في الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي (2020_2021) إلكترونيًا عبر موقع البوابة المصرية للتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا)، وذلك عقب إدخال كافة البيانات المطلوبة للاستعلام من بيانات الطالب والمدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية التابعة لها وذلك تطبيقا للخطة الرقمية التي تبنتها الحكومة مؤخرًا والتي تهدف إلى قضاء مصالح المواطنين بسهولة دون عناء ببعض الخطوات الإلكترونية البسيطة.



خطوات الاستعلام عن درجات طلاب دبلوم التجارة الترم الثاني

يمكن لطلاب دبلوم التجارة الفني الحصول على نتائجهم إلكترونيا وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر البوابة المصرية للتعليم الفني من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار الاستعلام عن نتائج طلاب

تحديد نوع الدبلوم الفني (التجارة)

تحديد نظام التعليم (5_3) سنوات

كتابة بيانات الطالب كاملة

كتابة بيانات المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية ومحافظ الإقامة

كتابة رقم جلوس الطالب

الضغط على زر الإستعلام

ظهور نتائج طلاب دبلوم التجارة بالتفصيل

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كيفية الحصول على درجات طلاب الدبلومات الفنية

موعد ظهور نتيجة طلاب دبلوم التجارة

يمكن استخدام رابط الاستعلام عن نتيجة دبلوم تجارة 2021 الترم الثاني في الحصول على درجات الطلاب إلكترونياً حيث من المتوقع إعلان النتيجة عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة حيث يتم استئناف سير عمل الكنترول يوم الأحد 25 يوليو 2021 المقبل لمراجعة كشوف الدرجات النهائية واعتمادها رسميًا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ونشرها عبر البوابة المصرية للتعليم الفني بالتفاصيل ودرجات كل مادة على حد ثم المجموع الكلي للمواد الدراسية ثم بدأ مراحل التنسيق وتوزيع الطلاب على الكليات التي يرغبون في إتمام دراستهم الجامعية بها ثم الامتهان بها مستقبلًا .