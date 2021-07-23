السيدة انتصار السيسى: ثورة يوليو ستظل محفورة فى وجدان الشعب المصرى

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، جموع المصريين بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وقالت قرينة الرئيس من خلال صفحتها الرسمية علي موقع "فيسبوك": "أتقدم بالتهنئة لشعب مصر العظيم وقواتنا المسلحة، بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، التي ستظل محفورة في وجدان الشعب المصري والأمة العربية بأكملها، فقد امتد ضياؤها إلى كل بلد عربي وإفريقي يرغب في الحرية والاستقلال.. كل عام وأنتم بخير، ومصر الغالية في أمن وسلام".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي ألقى كلمة للشعب المصري بمناسبة ثورة 23 يوليو المجيدة.

وقال الرئيس السيسي إن ثورة 23 يوليو تثير في نفوسنا الفخر والعزة والكرامة باسترداد المصريين حكم بلادهم بعد كفاح طويل.

وأضاف أن ثورة يوليو تمكنت من تغيير واقع الحياة في مصر وحققت تغييرات جذرية في حياة المصريين، ووضعت مصر على خريطة العالم السياسية، وأنها امتدت الإقليم ليمنح الإلهام والأمل للشعوب التي تكافح من أجل حريتها، وتغير موازين القوة في العالم.

وأكد الرئيس السيسي أننا قادرون على الحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسبات شعبه العظيم، ومصر غنية بأبنائها الأوفياء جيلًا بعد جيل، وأن شعب مصر كان دومًا ثابتًا على قيم الولاء.

ووجه الرئيس السيسي تحية وتقدير إلى قائد ثورة يوليو الزعيم جمال عبدالناصر ورسالة إعزاز وتقدير للرئيس محمد نجيب.

وأكد أن مصر من وقتها واجهت العديد من التحديات، ومازالت التحديات مستمرة، آخرها نجاح القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب، وتحدى التنمية المصرية.

وأوضح أن جميع المصريين شركاء في التنمية والكل يتحمل مسئوليته، مستمدين ذلك من روح ثورة يوليو المجيدة.