انتقادات لمستوى تطوير قرية المحامين بـ«الروضة»: لا تليق بـ«عمال يومية»

أبدى عدد من المحامين غضبهم من مستوى تطوير قرية المحامين بالسال "الروضة"، والتي يشرف على تطويرها عضو مجلس النقابة العامة عبد الحفيظ الروبي.

وأكد المحامون، أن القرية ومستوى التطوير بها غير جيد على الإطلاق ويشير إلى إهمال جمّ، منتقدين تفاخر عبد الحفيظ الروبي بها، وذلك من خلال منشورات لهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقد توجه المحامي عبد الحفيظ الروبي، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أمس الخميس إلى قرية المحامين بالروضة، في الساحل الشمالي، لتفقد سير العمل بعملية تطويرها ونشر صور من سير العمل.

وقال الروبي، إن العمل يجري على قدم وساق بشقق الساحل قرية الروضة لتكون جاهزة لاستقبال المحامين وأسرهم خلال فترة وجيزة، وذلك وفق توجيهات النقيب العام رجائي عطية.

وقال المحامي أيمن عطالله: "بصراحة القرية ومستواها ليست مدعاة للفخر أبداً، حتى لو كانت ببلاش وأرجو أن يراجع الأمر، ليس هذا هو المأمول".

وقال المحامي خالد عبده غنيم: "الصور التي نشرها عبد الحفيظ الروبي صدمت وأزعجت كل محامى غيور على كرامة المحامين وأسرهم، مطالبا بإصدار بيان لتوضح ملابسات تلك الصور".

وقال المحامي أحمد الباشا: "مستوى الشقق التي مقرر لها أن تكون مصيف المحامين بعمارة قرية الروضة بالساحل الشمالي لا يليق إطلاقا حتى لسكن عمال باليومية، معقولة بعد محاربة الفساد تكون النتيجة اللي نحصدها إهانة بالشكل ده".

في سياق آخر، قال عضو مجلس نقابة المحامين صلاح سليمان، إن الاشتراك بوثائق التأمين على الحوادث الشخصية من الشركة المتعاقد معها والمعلن عنها في وقت سابق متاح حتى نهاية شهر يوليو الجاري.

وأوضح «سليمان»، في بيان له، أن الاشتراك يتم من خلال سحب الاستمارة المعدة لذلك من النقابة العامة أو النقابات الفرعية، وتسديد مبلغ الاشتراك لدى موظفي التحصيل بنادي المحامين النهري بالمعادي، وكل النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

وذكر مقرر لجنة التطوير والميكنة والتحول الرقمي، أن مدة التأمين عام واحد اعتبارًا من تاريخ بداية التأمين، مشيرًا إلى أن هناك بديلين الأول: إجمالي القسط السنوي للشخص الواحد 80 جنيهًا ومبلغ التأمين مائة ألف جنيه، والثاني: إجمالي القسط السنوي 160 جنيهًا ومبلغ التأمين مائتي ألف جنيه.

ونوه «سليمان»، إلى أن المحامين المشتركين يتسلمون وثيقة التأمين خلال أسبوع من سداد مبلغ القسط السنوي كما هو موضح سابقًا، مؤكدًا أن هذا العرض تاريخي يصب في صالح السادة المحامين، وذلك في إطار خطة مجلس النقابة بقيادة النقيب العام رجائي عطية لتقديم خدمات جادة تحقق صالح الجمعية العمومية.

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