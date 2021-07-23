الجمعة 23 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

طريقة عمل الكباب المشوى بوصفة أميرة شنب

الكباب المشوى
الكباب المشوى

يتفنن الكثير من الناس فى عمل أشهى الأطباق من اللحوم، خاصة خلال الاحتفال بأيام عيد الأضحى المبارك، ولهذا نستعرض فى السطور التالية طريقة عمل الكباب المشوي بوصفة شيف أميرة شنب.

المقادير 

2 ملعقة كبيرة بقدونس 

 مفروم

5 فصوص ثوم مفروم 

خلطة شاورما 

ملح وفلفل 

ملعقة كبيرة بشر ليمون 

ملعقة صغيرة فلفل أحمر 

 جاف مجروش

ربع كوب زيت زيتون 

نصف كيلو مكعبات لحم 

 شيش

فلفل ألوان 

 مكعبات

أرز أبيض للتقديم
 

طريقة عمل الكباب المشوي

- نبدأ بتحضير تتبيلة اللحم، توضع بهارات شاورما مع الفلفل الأحمر المجروش وبشر الليمون وملح وفلفل وثوم مفروم.

- يتم تتبيل اللحم بالتتبيلة جيدا.

- نبدأ برص قطع اللحم بالتبادل مع الفلفل الألوان في سيخ خشبي.

- ثم توضع على شواية مدهونة بالزيت.

- واحرص على تقليبها على الشواية حتى تنضج وتقدم على سفرتك.

 

فوائد تناول اللحوم

ووفقا للموقع الطبي healthline, فإن تناول اللحوم له فوائد صحية عديدة، من أبرزها:

 

قلة الشهية وزيادة التمثيل الغذائي: 
 أظهرت العديد من الدراسات أن الأنظمة الغذائية عالية البروتين التي تشمل اللحوم تزيد من معدل الأيض وتقلل من الجوع وتعزز الشبع.

 

نمو  العضلات
يرتبط تناول البروتين الحيواني باستمرار بزيادة كتلة العضلات، وفي إحدى الدراسات التي أجريت على النساء الأكبر سنًا، أدى تناول لحم البقر إلى زيادة كتلة العضلات وتقليل علامات الالتهاب.
 

عظام أقوى
 قد يحسن البروتين الحيواني كثافة العظام وقوتها، وفي إحدى الدراسات ، كان لدى النساء الأكبر سنًا اللائي تناولن أعلى كمية من البروتين الحيواني خطر الإصابة بكسور الورك بنسبة 69٪

 

امتصاص أفضل للحديد
تحتوي اللحوم على حديد الهيم الذي يمتصه جسمك بشكل أفضل من الحديد الموجود فى النباتات، لهذا فإن تناول  اللحوم،  مفيدة للغاية لحماية مناعتك من أى فيروسات.

إجازة عيد الأضحى كباب مشوي أميرة شنب اللحوم مقادير كباب مشوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

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