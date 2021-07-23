بلينكن: قطر شريك حيوى للولايات المتحدة فى العديد من المجالات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن قطر شريك حيوي وأساسي للولايات المتحدة، مضيفا أن واشنطن ممتنة للدور القطري في محادثات السلام الأفغانية و الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وجاء تصريح بلينكن قبيل اجتماعه بنظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مقر وزارة الخارجية الأميركية بواشنطن.

وأضاف الوزير الأمريكي أن الشراكة مع قطر لا تقتصر فقط على الصعيد الاقتصادي، "بل هي شريك حقيقي على طريق السلام والاستقرار في المنطقة و التصدي للإرهاب و تنظيم داعش".

من جانبه، أعرب وزير الخارجية القطري عن أمله في دور أكبر لبلاده في الوساطة بالعديد من النزاعات، مشيرا إلى أن العلاقات بين قطر و الولايات المتحدة في تطور مستمر.

وفي وقت سابق، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة في لبنان، "تطورا آخر مخيبا لآمال الشعب اللبناني".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أضاف بلينكن في بيان له، أنه "من الضروري تشكيل حكومة مسؤولة وقادرة على تطبيق الإصلاحات ذات الأولوية الآن. و الحكومة يجب أن تستعد أيضا للانتخابات التشرعية عام 2022، التي يجب إجراؤها في موعدها وبشكل حر و نزيه".

واعتبر بلينكن أن "الطبقة السياسية اللبنانية أضاعت الأشهر التسعة الأخيرة و اقتصاد لبنان في حالة انهيار و الحكومة الحالية لا تقدم الخدمات الأساسية بشكل موثوق".

ودعا بلينكن "الزعماء في بيروت إلى ترك الخلافات الحزبية جانبا و تشكيل حكومة تخدم الشعب اللبناني. و هذا ما يحتاجه شعب لبنان".

وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري قد أبلغ الرئيس ميشال عون اعتذاره عن تشكيل الحكومة، و انتقد في تصريحات صحفية "حزب الله" وميشال عون.