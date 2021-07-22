الخميس 22 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عضو «إدارة الجودة» تتابع العمل بمستشفى التأمين الصحى ببنى سويف

زيارة مستشفى التأمين
زيارة مستشفى التأمين الصحى ببنى سويف

تفقدت هند محمد على عضو الإدارة العامة للجودة بهيئة التأمين الصحي، سير العمل بمستشفى التأمين الصحى بنى سويف، اليوم الخميس، لمتابعة سير العمل بالمستشفى خلال ثالث أيام أجازة عيد الفطر المبارك، حيث تفقدت أقسام المبتسرين والعناية ووحدة الغسيل الكلوي والخدمات المعاونة بالمستشفى.

وذلك بحضور الدكتورة حنان خلف مدير المكتب الفنى والجودة ،والدكتور شهاب الدين صلاح مدير المستشفى.

كما قامت عضو الجودة بالتأكد من انتظام سير العمل ومتابعة توافر الأدوية والمستلزمات وتطبيق سياسات الجودة داخل الأقسام.

 

وفى سياق منفصل؛ شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على متابعة  انتظام الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بمستشفى التأمين الصحي، ضمن الخطة المحكمة التي ينفذها فرع التأمين الصحى بالمحافظة من خلال المرور الدوري والمستمر على مدار الساعة لمراجعة الأداء الطبي  والبروتوكولات العلاجية وتذليل أية معوقات قد تواجه منظومة العمل.

وفي هذا السياق قام مدير عام فرع التأمين الصحي الدكتور محمد يحيى بزيارة تفقدية أمس الأربعاء ثاني أيام عيد الأضحى ، والتي تضمنت متابعة سير العمل بأقسام وإدارات مستشفى التأمين، وذلك بحضور الدكتور شهاب الدين صلاح  مدير المستشفى،الدكتورة رضا محمود مدير الشئون الطبية، ومسؤولى الشؤون الإدارية والمتابعة والرقابة والتمريض. 

وشملت الزيارة تفقد وحدة الغسيل الكلوى وتقديم التهنئة للمرضى المتواجدين بالوحدة لتلقى العلاج، علاوة على تفقد المطبخ والأشعة والمعامل ، وكذلك متابعة خزان الاوكسجين والتأكد من توافر الأوكسجين علي مدار الساعة ، وكذلك توافر الأسطوانات التي تعمل علي ضخ الاوكسجين عن طريق شبكة الغازات بالمستشفى والتأكيد على تعبئة الأسطوانات أولا بأول، ومن عدم وجود أي أعطال وكذلك متابعة سير العمل بالمستشفى والتأكد من توافر كافة المستلزمات والأدوية.

يذكر أن إجمالى عدد المترددين من أصحاب الأمراض المزمنة  على عيادات تكرار صرف أدوية تلك الأمراض قد بلغ على مدار يومي"السبت والأحد الماضيين "أكثر من 522 متردداً،بواقع 411 من ذوي الأمراض المزمنة ، و66 متردداً على عيادة الأورام ، وعمل علاج كيمياوي لعدد 45.

بني سويف مستشفى التأمين الصحي إجازة عيد الفطر توافر الأدوية والمستلزمات الإدارة العامة للجودة

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