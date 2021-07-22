مواعيد الاختبارات القبلية للدورات المقرر عقدها فى مركز تدريب سقارة ببنى سويف

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، مذكرة الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة، بشأن الإعلان عن الاختبارات القبلية للدورات التدريبية المزمع عقدها بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة خلال العام التدريبي 2021/2022، وذلك نظراً لكثرة أعداد المتقدمين والبالغ عددهم 237 متقدمًا، بجانب تنوع تخصصات ومجالات تلك الدورات.

وأكد محافظ بني سويف على أهمية تلك الدورات ضمن خطة الدولة لرفع وتحسين قدرات ومهارات العاملين بالجهاز الإداري ، بهدف تحسين جودة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة أن برنامج التدريبات يتسم بالتنوع والشمول لكل الجوانب الإدارية والخدمية والأنظمة والوسائل الحديثة.

وأكد أحمد مرسي، مدير عام الموارد البشرية بالديوان العام، أنه قد تم نشر إعلان سابق على الموقع الرسمي للمحافظة عن التقدم للدورات وتم تلقى واستلام الطلبات المقدمة من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية، وقد تم إعداد كشوف المتقدمين لكل دورة، وتم استبعاد عدد 10 من المتقدمين لاختبارات دورة قادة المستقبل وذلك لتجاوزهم سن الــ 45 سنة في 1/7/2021.

وأضاف "مرسي" أنه سيتم إخطار المتقدمين للاختبارات عن طريق الإدارة العامة للموارد البشرية، وأنه سيتم التنبيه عليهم بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية ووسائل الحماية الشخصية، ضمن خطة الدولة لمجابهة تداعيات عدوى فيروس كورونا.

وأشار "مرسي" إلى تنفيذ تعليمات المحافظ بتوفير كل الوسائل اللازمة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بأماكن وقاعات الاختبارات بمركز تدريب علوم الحاسب الآلي بالمجلس الشعبي المحلي وديوان عام المحافظة، والتي ستبدأ 26 يوليو الجاري، وذلك على النحو التالي:

دورة أساسيات استخدام الحاسب الآلي ودورة تحليل البيانات باستخدام spss ودورة شبكات المعلومات ودورة البرمجة ودورة جرافيك يـوم الإثنين الموافق 26/7/2021 بمركز تدريب علوم الحاسب الآلي بالمجلس الشعبي المحلي، وذلك بداية من الساعة العاشرة صباحا

دورة نظم المعلومات الجغرافية gis يوم الإثنين الموافق 26/7/2021 بمقر وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا.

دورة إدارة المشروعات pmp يوم الإثنين الموافق 26/7/2021 بقاعة الاجتماعات بالدور الأول بديوان عام المحافظة من الساعة الثانية عشر ظهرا .

دورة إعداد قادة المستقبل ودورة إعداد المدربين tot يـوم الثلاثاء الموافق 27/7/2021 بقاعة الاجتماعات بالدور الأول بديوان عام المحافظة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا .

دورة اللغة الإنجليزية بمستوياتها يوم الثلاثاء الموافق 27/7/2021 بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة اعتبارًا من الساعة الثانية والنصف ظهرًا لحين الانتهاء.