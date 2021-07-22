مقادير وطريقة عمل الحواوشي في البيت

طريقة عمل الحواوشي في البيت من أكثر الكلمات البحثية التي تحصد نسب مشاهدة عالية حاليا عبر محرك البحث العالمي جوجل تزامناً مع ثالث أيام عيد الأضحى المبارك ورغبة الكثير من المسلمين في عمل أفضل الأكلات الشهية من اللحوم لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير مقادير الحواوشي و طرق الطهي المختلفة التي يعرفها المصريين.

طريقة عمل الحواوشي في البيت

تتفنن ربات البيوت حاليا في إجازة عيد الأضحى المبارك 1442 في عمل أطباق شهية من اللحوم ولعل أبرز تلك المأكولات هي الحواوشي والتي تحظى على جماهيرية كبيرة بين المصريين نظرا لكونه واحد من الأكلات سريعة التحضير و لمذاقه الشهي و خطوات إعدادها سهلة ومقاديرها متوفرة في كافة البيوت المصرية وجودة صنعه في المنزل وسهولة طهيه بطرق مختلفة سواء على الفحم أو في الفرن أو على صاج البوتاجاز حيث يوجد منه نوعان أولهما عن طريق الخبز البلدي والثاني من الخبز الإسكندراني.



مقادير الحواوشي البلدي

مكونات أكلت الحواوشي البلدي متوافرة في كافة البيوت المصرية سواء في أيام عيد الأضحى المبارك أو غيره من أيام السنة حيث يعد من المأكولات سريعة التحضير فلا تستغرق سوا ربع ساعة فقط في التحضير وتتكون المقادير من :-

كيلو لحم مفروم ناعم

نصف كيلو بصل مفروم

قطع فلفل ألوان

6 أرغفة من العيش البلدي

توابل ( ملح، فلفل أسود، شطة حمرا، كسبورة،)

ملعقة صلصة حمراء

قطعة ليه

ملعقتين زيت عباد الشمس

فحم للتسوية

بطاطس شيبسي للتزيين

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طرق تسوية الحواوشى البلدى

طريقة عمل الحواوشي في البيت وطرق تسويته من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكتروني خلال أيام عيد الأضحى المبارك حيث يمكن تسوية الحواوشى البلدى بطرق مختلفة سواء على الفحم وغالبا ما يتم ذلك في محلات الكبابجي و المشويات و في فرن البوتاجاز و على صاج البوتاجاز و وكل هذه الطرق يتم دهن العيش البلدي على زيت عباد الشمس ووضعه النار و التقليب المستمر للحصول على تسوية جيدة ومذاق طيب حيث لا تستغرق عملية التسوية سواء 10 دقائق فقط.