أكلة العيد.. طريقة عمل الكبسة السعودي بخطوات بسيطة

تهتم كل سيدة بمطبخ أسرتها في كل الأوقات ولكن عيد الأضحى له مذاق خاص في كل دول العالم خاصة وأنه يشتهر باللحوم، وتتفنن كل سيدة بطريقة طبخها لأنواع اللحوم المختلفة.

تعتبر الكبسة السعودي من أشهر الأطباق الخليجية، والتي تحظى باهتمام كبير في كل البيوت العربية، ولكن هي من الأطباق التي تحتاج إلى نظام وعناء من أجل الحصول على نتيجة جيدة.

الكبسة السعودي من الوصفات المميزة التي يحرص الكثير على تقديمها في العزومات المختلفة، وتتميز الكبسة بطعمها الرائع، وحتى تحصل على هذا المذاق الشهي، تقدم اليوم الشيف مي الإدريسي لقراء “الدستور” أشهر أكلات اللحوم من المطبخ الخليجي لتقدميها لأسرتك خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

طريقة تحضير الكبسة السعودي:

المقادير :

اللحم: ١ كيلو من لحم ضاني قليل العظم.

الأرز: نصف كيلو أرز كبسة اصفر.

الليمون المحمص: ٣ حبات.

الحيهان: ٥ حبات.

القرنفل: ٥ حبات.

البصل: ٢ ثمرة بصل مفروم ناعم.

ورق اللوري: ٥ ورقات غار.

القرفة: ٣ عود.

الفلفل الاحمر: ١ ثمرة حارة.

الملح: ١ ملعقة كييرة.

معجون الطماطم: ٥ ملاعق كبيرة.

الزنجبيل: نصف ملعقة.

الفلفل الأسود: ملعقة كبيرة.

طريقة التحضير:

- يتبل اﻟﻠﺤﻢ بخليط البهارات ويوضع فى الثلاجة لمدة نصف ساعة.

- ضعى اﻟﺰﻳﺖ ﻓﻲ ﻮﻋﺎء ﻣﻊ اﻟﺒﺼﻞ اﻟﻤﻔﺮوم حتى يذبل ويتغير لونه.

- ضعى اﻟﻠﺤﻢ ﻓﻮق اﻟﺒﺼﻞ وﻧﻘﻠﺐ ﺣﺘﻰ يكتسب لون داكن.

- اضيفي ﺻﻠﺼﺔ اﻟﻄﻤﺎطﻢ وﻗﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﻣﺮق اﻟﻠﺤﻢ.

- اضيفي البهارات غير المطحونة.

- اتركي اللحم على النار حتى يسهل انتزاع العظم منه.

- اخرجى اﻟﻠﺤﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﻋﺎء ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻀﺞ ويوضع اﻷرز اﻟﻤﻨﻘﻮع.

- اضيفي اﻟﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﻣﺮﻗﺔ اﻟﻠﺤﻢ ويترك ﺣﺘﻰ ﻳﻨﻀﺞ.

- وفي النهاية ضعى اﻷرز ويقدم اﻟﻠﺤﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺼﻒ.