طريقة عمل فخدة ضاني فى الفرن بوصفة فاطمة أبو حاتي

تتفنن الكثير من الأسر المصرية، فى عمل أشهى الأطباق والوصفات من اللحوم، فى عيد الأضحى المبارك، ولهذا نقدم لكم طريقة عمل الفخدة الضاني فى الفرن، على طريقة شيف فاطمة أبو حاتي.



المكونات:

فخدة ضاني

معلقتين سمن

بصل

جزر

كرفس

بطاطس

ثوم فصوص

ورق لورا

فلفل أسود

للتتبيلة:

معلقة كبيرة صلصة

فصين ثوم

رشة حبهان بودر

ملح

فلفل

رشة بهارات سبعة

ملعقة كبيرة عسل

3 كوبايات ماء ساخن



الطريقة:

ابدأي بخلط مكونات التتبيلة مع بعض في الكبة.

قومي بعمل فتحات في الفخدة، واحشيها بحبات الفلفل الأسود، وفصوص التوم، وتبلي بعد كدة اللحمة بالتتبيلة وأدخليها فى الفتحات، واتركيها ليلة كاملة في التلاجة

ثم شوحي اللحمة في سمن واتركيها تأخذ صدمة، وهذه “التكة” تفرق جداً في الطعم.

ثم رصي الخضار في الصينية حوالين الفخدة، وضيفي المياه الساخنة وغطي الصينية بورق فويل وادخليها الفرن علشان تكمل تسوية في درجة حرارة 200 .

فوائد اللحمة الضاني:

ووفقًا لموقع "healthline" الطبي، فإن اللحم الضاني غني بالبروتين عالي الجودة والعديد من الفيتامينات والمعادن، إذ يكون لحم الضأن مكونًا ممتازًا لنظام غذائي صحي، وإليك كل ما تحتاج لمعرفته حول لحم الضأن.

ويتكون اللحم الضاني بشكل أساسي من البروتين ولكنه يحتوي أيضًا على كميات متفاوتة من الدهون، اذ توفر حصة 3.5 أونصة (100 جرام) من لحم الضأن المشوي العناصر الغذائية التالية:

السعرات الحرارية: 258

الماء: 57٪

البروتين: 25.6 جرام

الكربوهيدرات: 0 جرام

السكر: 0 جرام

الألياف: 0 جرام

الدهون: 16.5 جرام

فإن اللحم الضاني، مصدر بروتين عالي الجودة، حيث يوفر جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التي يحتاجها جسمك للنمو، لذلك، فإن تناول لحم الضأن، أو أنواع اللحوم الأخرى، قد يكون مفيدًا بشكل خاص لكمال الأجسام والرياضيين المتعافين والأشخاص بعد الجراحة.

كما يعزز تناول اللحوم التغذية المثلى كلما احتاجت الأنسجة العضلية إلى البناء أو الإصلاح.