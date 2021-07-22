الخميس 22 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو: مستعدون لتقديم المساعدة الضرورية إلى حليفتنا أوزبكستان

نائب وزير الخارجية
نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أنها على اتصال دائم مع أوزبكستان حول الوضع في أفغانستان، مؤكدة جاهزية موسكو لتقديم المساعدة الضرورية لـ "طشقند" في حال وجود طلب رسمي.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو في حديثه لوكالة "نوفوستي" الروسية: “طبعا يثير تصعيد توتر النزاع الأفغاني الداخلي وتأثيره السلبي على الدول المجاورة في آسيا الوسطى، قلقا لدينا، لذلك نحن على اتصال دائم مع زملائنا الأوزبيكيين. إن أوزبكستان حليفتنا وشريكتنا الاستراتيجية ولها حدود مشتركة مع أفغانستان. ونحن جاهزون لتقديم مساعدة إضافية لأصدقائنا، إذا كانت هناك الحاجة وطلب رسمي من القيادة الأوزبكية”.

وتشهد أفغانستان حاليا مواجهات بين القوات الحكومية ومقاتلي حركة طالبان الذين يسيطرون على مناطق ريفية واسعة ويشنون هجمات متواصلة على مدن أفغانية كبيرة. 

وتزداد حدة التوتر في أفغانستان على خلفية وعود الإدارة الأمريكية بإنهاء عملية سحب قواتها من الأراضي الأفغانية قبل 11 سبتمبر القادم.

 وكان ممثلون عن واشنطن وعن حركة طالبان وقعوا في الدوحة في عام 2020 أول اتفاقية سلام منذ 18 عاما من الحرب.

 وتقضي هذه الاتفاقية بانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان خلال 14 شهرا وبدء الحوار الأفغاني الداخلي بعد تبادل الأسرى.

15 بعثة دبلوماسية تدعو "طالبان" لوقف إطلاق النار

ويوم الإثنين الماضي، أصدرت 15 بعثة دبلوماسية وممثل حلف شمال الأطلسي في العاصمة الأفغانية، بيانا مشتركا لحث حركة "طالبان" على وقف الهجمات العسكرية، بعد ساعات فحسب من فشل اجتماع الدوحة.

وقالت البعثات الدبلوماسية وممثل حلف شمال الأطلسي "في عيد الأضحى.. يجب أن تضع طالبان أسلحتها للأبد وتظهر للعالم التزامها بعملية السلام". 

وصدر البيان المشترك عن البعثات الدبلوماسية لأستراليا وكندا والتشيك والدنمرك والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكوريا وهولندا وإسبانيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة إضافة للمثل المدني لحلف شمال الأطلسي.

وكانت "طالبان" تعلن في عطلات الأعياد السابقة وقفا مؤقتا لإطلاق النار، لكن الحركة لم تصدر مثل هذا الإعلان حتى الآن هذه المرة مع تحقيقها مكاسب كاسحة بمستويات غير مسبوقة خلال معارك في أنحاء البلاد.

وكان وفد من كبار القادة الأفغان التقى مع القيادة السياسية لحركة "طالبان" في العاصمة القطرية، لكن بيانا أصدرته الحركة في وقت متأخر من مساء  الأحد الماضي، لم يأت على ذكر أي وقف لأعمال العنف المحتدمة في أفغانستان.

 

الخارجية الروسية الوضع في أفغانستان اتصال مع أوزبيكستان تقديم المساعدة شراكة استراتيجية

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الإفتاء»: يجوز توجيه الزكاة لـ«حياة كريمة»

الأكثر قراءة

مصر تحتل المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر «الإيكونوميست» حول عودة الحياة

التشكيل المتوقع لـ مصر أمام إسبانيا فى أولمبياد طوكيو

تحرير 105 محاضر وإغلاق 4 مطاعم في حملة رقابية بالإسماعيلية

صعود الأسهم الأوروبية بفضل توقعات الأرباح والسياسة النقدية

ممولون عن المنصة الإلكترونية الموحدة للضرائب: خدمة أفضل في وقت أسرع

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نجم

رغم الجائحة.. كيف نجحت مصر فى الحفاظ على استقرار الأسعار آخر عامين؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث "رسول حمزاتوف"

د. بهي الدين مرسي

تجميل الذات الإنسانية

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المستشفى القبطى

منى رجب

حياة كريمة.. وضرورة تطوير أحوال المرأة أولا

ثروت الخرباوي

سقوط أسطورة المتأسلمين

جلال حمام

رئيس لم يضيّع الأمانة.. ولن يضيّع مياه النيل

لواء. محسن الفحام

القضاء الشامخ ومواجهة الإرهاب

صور

«بنقلد المشاهير».. قصات شعر غريبة بين المحتفلين بعيد الأضحى في القناطر الخيرية (صور)

بالغناء والدف.. شباب أسوان يحتفلون بعيد الأضحى (صور)

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

1336 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

تركيا ومجال الطاقة.. أسرار الاتصالات المكثفة بين إسرائيل واليونان

1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل