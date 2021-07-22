الخميس 22 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

أرشيفية
أرشيفية

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس من أكثر الكلمات البحثية شيوعًا عبر محرك البحث العالمي جوجل حاليا حتى تصدرت القائمة الرئيسية، وذلك بسبب القلق الذي ينتاب الطلاب وأولياء أمورهم منذ انتهاء الامتحانات في أول شهر يوليو الجاري، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية الحصول على درجات طلاب الدبلومات الفنية في العام الدراسي (2020_2021).


رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

ويستطيع طلاب الدبلومات الفنية بأنواعها المختلفة ( تجارة وصناعة وزراعة و فندقية و...) الحصول على نتائجهم في الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي ( 2020_2021) وفقا لنظام التعليم (3_5) سنوات، وذلك باستخدام موقع وزارة التربية والتعليم المخصص لنتائج التعليم الفني من خلال هذا الرابط ( من هنا ) عقب إدخال كافة البيانات المطلوبة للاستعلام وإتباع الخطوات الإلكترونية حيث تظهر كافة درجات الطالب في الامتحانات بالتفصيل وفقا للمواد الدراسية التي تم إجراء الامتحانات بها.

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نتيجة الدبلومات الفنية 2021 .. موعد ظهورها وكيفية الحصول عليها

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«التعليم»: إعلان نتيجة الدبلومات الفنية عقب إجازة العيد


خطوات الاستعلام عن درجات طلاب الدبلومات الفنية

يمكن لطلاب الدبلومات الفنية بأنواعها المختلفة و نظاميها التعليمي الـ ( 3_5) سنوات إتباع الخطوات التالية لمعرفة درجاتهم في الامتحانات:-

  • تسجيل الدخول عبر بوابة التعليم الفني من خلال هذا الرابط ( من هنا)
  • اختيار الاستعلام عن نتائج الطلاب
  • اختيار نوع الدبلوم الفني ( تجارة، صناعة، زراعة، ..)
  • اختيار نظام التعليم (3_5) سنوات
  • كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام
  • كتابة بيانات المدرسة المقيد بها
  • الضغط على كلمة استعلام
  • ظهور نتيجة الطالب بالتفصيل والمجموع الكلي والنسبة المئوية

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كيفية الحصول على درجات طلاب الدبلومات الفنية إلكترونيا

موعد ظهور نتيجة طلاب الدبلومات الفنية

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس وموعد إعلان النتيجة من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكتروني حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة إلكترونيا عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة عقب اعتماد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لها، وذلك خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري للاستعداد لتلقي التظلمات و مرحلة التنسيق المزمع إجراؤه إلكترونيا عبر المنصات لتوزيع الطلاب على الكليات والجامعات المصرية بشكل عادل وفقا لمعايير موحدة.

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