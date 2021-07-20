«التعليم»: إعلان نتيجة الدبلومات الفنية عقب أجازة العيد

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2021 بعد عيد الأضحى، حيث من المقرر اعتمادها رسميا نهاية يوليو الجارى.

وتعلن الوزارة نتيجة الطلاب إلكترونيا على موقع الوزارة وفى المدارس، كما تتيح للطلاب التظلم من النتيجة فى اليوم الثانى لاعتمادها رسميا.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه تم البدء فى تقدير الدرجات من يوم 26 يونيو الماضى، واستمرت حتى 10/7 ويشترك فى عملية التقدير حوالي 45 ألف مقدر، وبعد انتهاء التصحيح يتم البدء في مراجعة النتيجة قبل اعتمادها.