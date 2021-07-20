الثلاثاء 20 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم»: إعلان نتيجة الدبلومات الفنية عقب أجازة العيد

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2021 بعد عيد الأضحى، حيث من المقرر اعتمادها رسميا نهاية يوليو الجارى.

وتعلن الوزارة نتيجة الطلاب إلكترونيا على موقع الوزارة وفى المدارس، كما تتيح للطلاب التظلم من النتيجة فى اليوم الثانى لاعتمادها رسميا.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه تم البدء فى تقدير الدرجات من يوم 26 يونيو الماضى، واستمرت حتى 10/7 ويشترك فى عملية التقدير حوالي 45 ألف مقدر، وبعد انتهاء التصحيح يتم البدء في مراجعة النتيجة قبل اعتمادها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

اتحاد شباب الجمهورية.. هل يستوعب الجميع؟

الأكثر قراءة

توجيهات وتكليفات وتفقد.. ماذا فعل الرئيس السيسي في أول أيام العيد؟

الإفراج عن 2075 من نزلاء السجون بمناسبة عيد الأضحى وذكرى ثورة 23 يوليو

لطلاب الثانوية العامة.. المراجعة النهائية لمادة التاريخ قبل الامتحان

حبس عبدالناصر سلامة 15 يومًا بتهمة تمويل الإرهاب

فيديو 90 ثانية يرصد آخر ظهور لشاب وفتاة الهرم قبل وفاتهما

الرئيس الفلسطينى يهنئ نظيره التونسى بعيد الأضحى المبارك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

الحب هو الثروة الحقيقية!!

د.أحمد الخميسى

أليفة رفعت.. تحطيم الأقلام

ماجد حبته

انهيار سدّين.. إنذار من الصين

محمود خليل

علقة ساخنة ثمن شائعة «اختفاء الوالى» و«عدل أفندينا»

جمال-أسعد

ثورة يوليو

ماجد حبته

داعش.. النسخة السمراء

محمد فوزي

مصر ولبنان

علي سعدة

بطل من ورق

صور

صلاة العيد فى مسجد الحاكم بأمر الله

صلاة العيد من مسجد السلطان حسن

«أصغر جزار في العيد».. أحمد يشارك والده في ذبح الأضاحي بالقناطر

محطة تل أبيب

المزيد

«‏اليونيفيل» تحقق في تبادل إطلاق صواريخ بين لبنان وإسرائيل

1372 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل 

100 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال