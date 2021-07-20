الثلاثاء 20 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نتيجة الدبلومات الفنية 2021 .. موعد ظهورها وكيفية الحصول عليها

طلاب
طلاب

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 عقب انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك، على أن تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عملها بداية من ٢٤ يوليو الجاري.

 

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021

 

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات عّن آخر تطورات نتيجة الدبلومات الفنية 2021 أن التقدير الخاص بالدرجات بدأ في ٢٦ يونيو وينتهي بعد اجازة عيد الاضحى المبارك علي ان يتم مراجعة النتيجة في الكنترولات مرة اخري ثم يتم اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2021 والإعلان عنها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن يتم تخصيص رابط يتم من خلاله الاعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية لعام ٢٠٢١.

شهدت امتحانات التعليم الفني إجراء (1431) مادة امتحانية، وتم أداؤها في (3111) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، بإجمالي عدد طلاب (816948)، وبمشاركة (212951) ما بين ملاحظين ومراقبين ومراقبين أوائل ورؤساء اللجان.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال بياناتها أنه قد عقدت الامتحانات وسط التزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية على الطلاب لحمايتهم من العدوى بسبب فيروس كورونا، كما شهدت الامتحانات تحرير محاضر غش للطلاب بعد ضبط هواتف محمولة ووسائل غش تقليدية فى بعض اللجان فى المدارس واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب.

 

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رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الفنية الصناعية برقم الجلوس

 

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كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 رسميًا عبر الدستور

 

في سياق متصل تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني امتحانات الثانوية العامة عقب انتهاء اجازة العيد واعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 .

ويواصل طلاب الثانوية العامة الامتحانات بعد انتهاء اجازة عيد الاضحي المبارك حيث يخوض الطلاب امتحان الفيزياء يوم السبت المقبل الموافق ٢٤ يوليو الجاري.

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

وأكد حجازى أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثامن سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.
 

نتيجة الدبلومات الفنية 2021 وزارة التربية والتعليم إجازة عيد الأضحى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم امتحانات الدور الأول

رئيس التحرير

وائل لطفي

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