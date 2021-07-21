الرئيس الفلسطينى يهنئ هاتفيًا ملك الأردن بمناسبة عيد الأضحى

تبادل الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الأربعاء، التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وأعرب الرئيس عباس خلال اتصال هاتفي مع الملك عبد الله الثاني، اليوم، عن خالص أمنياته للأردن الشقيق بدوام التقدم والازدهار وبكل الخير والرفعة والرفاه، بقيادة الملك الحكيمة والرشيدة، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

من جانبه، دعا الملك عبد الله الثاني أن يعيد الله هذه المناسبة على دولة فلسطين بالخير واليمن والبركات، وقد تحققت أماني شعبها بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تبادل الرئيس عباس، أمس الثلاثاء، التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك مع الرئيس التونسي قيس سعيد.

وأعرب الرئيس الفلسطيني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس سعيد عن تمنياته لتونس الشقيقة وشعبها بالخروج من جائحة كورونا بأسرع وقت، وأن يعيد الله هذه المناسبة على الشعب التونسي الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، أعرب الرئيس سعيد عن أمله بأن يعود عيد الأضحى وقد تحققت أماني الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال.

والإثنين، هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في اتصال هاتفي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك السعودية، بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وتمنى الرئيس لخادم الحرمين موفور الصحة والسعادة، وللشعب السعودي الشقيق دوام التقدم والاستقرار، ولعلاقات الأخوة بين الشعبين بمزيد من التطور والازدهار، وفقًا لوكالة وفا الفلسطينية.

كما هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أول أمس الإثنين، في اتصال هاتفي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحلول عيد الأضحى المبارك.

وأشاد الرئيس عباس بالإنجازات الكبيرة التي تحققها مصر على الصعيد الداخلي، برئاسة الرئيس السيسي.

وتمنى الرئيس عباس للرئيس السيسي موفور الصحة والتوفيق والنجاح، ولمصر وشعبها الشقيق تحقيق المزيد من التقدم والازدهار، ولعلاقات الأخوة التاريخية العميقة التي تجمع البلدين والشعبين المزيد من التطور والارتقاء.