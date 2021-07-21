«الزراعة»: متابعة المحاصيل الصيفية وصرف الأسمدة وحل مشاكل المزارعين فى دمياط

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمتابعة أعمال القطاع الزراعى من حماية الأراضى وصرف الأسمدة ومتابعة الزراعات الصيفية ومشروعات المجلس الزراعى وحسم شكاوى المزارعين.

وقام المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، اليوم، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك بالمرور لمتابعة أعمال حماية الأراضي حيث لم تسجل حتى الآن أي حالة تعد على الأرض الزراعية، حيث يتم التنسيق بين غرفة عمليات المديرية والإدارات لكل النواحى والعمل على مدار الساعة.

كما تم اليوم المرور على الجمعيات الزراعية لمتابعة صرف الأسمدة وحسم شكاوى المزارعين فورًا والعمل مستمر طوال فترة الإجازة لصرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية لخدمة الزراعات الصيفية وتيسيرًا على المزارعين، كما تمت متابعة المرور على حقل الوحدة التابع للمجلس الزراعي بفارسكور لمتابعة الزراعات وتنبه بضرورة اتباع التوصيات الفنية المقررة لزيادة الإنتاجية، كما تمت مقابلة المزارعين بالإدارة الزراعية بفارسكور لحسم شكاواهم وتم المرور على وحدة تصنيع الألبان التابعة للمجلس الزراعى بفارسكور، وذلك استعداد؟ا لتنفيذ أعمال ترميم وتطوير ورفع كفاءة وتشطيبات الوحدة وذلك فى إطار اهتمام الوزير بالمشروعات والاستغلال الأمثل للأصول.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية قد أعلنت، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمجازر والتفتيش على اللحوم وتأمين وتوفير الأختام الملونة لختم الذبائح تكثيف الحملات على محلات وثلاجات بيع اللحوم وتوفير عمليات الذبح مجانًا للموطنين.

وكلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالمرور على أماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية وسعيًا نحو توفير غذاء صحى وآمن، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة البيطرية، إنه تمت مخاطبة مديريات الطب البيطري بالمحافظات برفع درجة الاستعداد القصوى لجميع الاطباء العاملين بالمجازر والتفتيش على اللحوم وتدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات في فترة ما قبل عيد الأضحى المبارك، وتكثيف المرور على مجازر الحيوانات بالمحافظة وتوفير احتياجات المجازر من ادوات النظافة للحفاظ على سلامة اللحوم وعمل الصيانة اللازمة لمرافق المجزر بالنسبة للصرف الصحي والمياه، والكهرباء.