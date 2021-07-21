الأربعاء 21 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

خروج ياسمين عبدالعزيز من العناية المركزة.. وجمهورها: «الحمد لله»

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

قال وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، إن شقيقته خرجت من الرعاية المركزة، مضيفًا عبر صفحته على الفيسبوك: "الحمد لله خرجت من العناية المركزة بفضل ربنا وكل اللي بيحبوها".

وسرعان ما علق المتابعون له على المنشور قائلين "الحمد لله"، مطالبين له بضرورة الكشف عن حالة ياسمين عبدالعزيز الصحية للاطمئنان عليها ومعرفة هل ما دار خطأ طبي أم مضاعفات.

كان اسم الفنانة ياسمين عبدالعزيز قد تصدر قائمة الأكثر بحثًا عبر محرك البحث الشهير جوجل وذلك عقب كشف زوجها الفنان أحمد العوضي عن حالتها الخطيرة والتي استدعت دخولها للمستشفى لإجراء عملية مما كشف عددًا من نجوم الفن عن تواجد الفنانة المصرية، ياسمين عبدالعزيز، في أحد المستشفيات، من أجل إجراء جراحة صعبة لم يتم الكشف عن طبيعتها.

ووجه الفنان أحمد العوضي زوج ياسمين عبدالعزيز رسالة مؤثرة إلى زوجته، مؤكدا أنه يظهر أمام الجميع كشخص قوي، "لكنه في الوقت الحالي هو أضعف إنسان على وجه الأرض لأن روحه ليست معه".

وتضامن عدد من الفنانين مع ياسمين عبدالعزيز، حيث طلبت الفنانة منى زكي، من الجمهور، الدعاء بالشفاء للفنانة ياسمين عبدالعزيز، حيث كتبت على خاصية ستوري بصفحتها الشخصية على موقع إنستجرام، "يارب بحق الأيام الكريمة دي تقومي بالسلامة يا ياسمين وترجعي لولادك وبيتك، ادعولها تقوم بالسلامة، يارب".

كما دعت الفنانة ياسمين صبري، بالشفاء العاجل للفنانة ياسمين عبدالعزيز، قائلة "ألف سلامة عليها".

كما طالب أيضًا الفنان أحمد حلمي، متابعيه عبر خاصية ستوري على موقع إنستجرام متابعيه بالدعاء لياسمين عبدالعزيز: أختي الغالية ياسمين بتعمل عملية صعبة ممكن تدعولها تقوم بالسلامة.

ودعا الفنان محمود حافظ: ربنا يبارك فيها ويحفظها من كل سوء، وقام الفنان حسني شتا، بالدعاء للفنانة ياسمين عبدالعزيز، على صفحة زوجها الفنان أحمد العوضي، قائلًا: ربنا يقومها بالسلامة ويحفظها يارب ويبارك فيكم ويسعدكم.

فيما كتب الفنان فادي خفاجة، ألف سلامة إن شاء الله هتقوم بالسلامة، فيما علقت الفنانة جيهان فوزي، على صفحة الفنان أحمد العوضي، قائلة: لا حول ولا قوةً إلا بالله ربنا يشفيها وتقوم بألف سلامة ويخليكم لبعض يارب.

الفنانين مستشفيات ياسمين عبد العزيز مصر مستشفى

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وائل لطفي

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