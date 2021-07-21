رفع 6860 طن قمامة من مراكز ومدن الشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال وحدة التدخل السريع بالديوان العام لإزالة ورفع (6860) طن قمامة بواقع (349) نقلة من مراكز ههيا والإبراهيمية وبلبيس وفاقوس حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين والمظهر الجمالى والحضارى للمحافظة أمام المواطنين والزائرين خلال عيد الأضحى المبارك.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية أن الوحدة قامت برفع (1100) طن قمامة ومخلفات بواقع (58 نقلة) من مركز ومدينة ههيا بالإضافة لرفع (3200) طن قمامة من مركز بلبيس بواقع (160) نقلة ، فضلاً عن رفع (2500) طن قمامة من مركز فاقوس بواقع (125) نقلة ورفع (60) طن قمامة من مركز الإبراهيمية بواقع (6) نقلات بإجمالي (9500) طن قمامة ورمال بواقع (475) نقلة لتوصيلها للمدفن الصحي بالخطارة بإستخدام (9) معدات (7 سيارات قلاب حمولة 20 طن - 2 لودر).

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية قامت وحدة التدخل السريع بعمل الصيانة الدورية للمدفن الصحي بالخطارة عن طريق تغطية الخلية بـ (2640) طن رمال و تسوية المطالع لمنع حدوث الإشتعال الذاتى بالخلية.