حزب الجيل: «حياة كريمة» مشروع قومي متكامل يعمل على تطوير وجه القرية المصرية

قال محمود عز، أمين مساعد شباب حزب الجيل، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مبادرة "حياة كريمة" تعد مشروعًا قوميًا يعمل على تطوير وجه القرية المصرية ويعيد تشكيل المجتمع المصري من جديد، فهو مشروع متكامل، يهدف لتحسين أوضاع أهالي الريف والقرى.

وأضاف عز أن المبادرة تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين الذين يعيشون في الريف المصري والقرى على مستوى الجمهورية بشكل يحقق العدالة الاجتماعية للمواطنين من توفير الاحتياجات والإمكانيات المطلوبة، فلم تقتصر على الإحلال والتجديد والتطوير فحسب، ولكن تغيير وجه الحياة بالكامل في القرى والريف المصري بصورة جذرية، فهي تقدم إسهامات كبيرة في توصيل المياه والصرف الصحي ورصف الشوارع وبناء الفصول والمدارس، وكذلك تطوير الجانب البشري من خلال دورات تدريبية لتأهيل الشباب لسوق العمل، ما سيساعد في خفض معدلات البطالة.

وأشار إلى أنه فى مطلع عام 2019 أطلق الرئيس مبادرة "حياة كريمة" وفي الوقت الحالي نشهد حجم الإنجازات والتطوير التي تشهده القرى حاليًا بأيادي مصرية، ويتخلل المبادرة تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة للأهالي في تلك المناطق، بشكل يليق بالمواطن المصري، فهى تعمل وفقًا لعدد من المعايير لتحديد القرى الأكثر احتياجًا.

وأكد عز أن مصر منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، وهناك حالة من الإنجازات والتنمية تشهدها البلاد فتم إطلاق عدة مبادرات ساهمت في إعادة بناء الإنسان واستعادة كل حقوقه من بينها مبادرة القضاء على العشوائيات ومبادرة علاج فيروس سي، بالإضافة لمبادرة القضاء على قوائم الانتظار ومؤخرًا جهود الدولة في معالجة المصريين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والذى ساهم بشكل كبير فى تخفيف معدل الخسائر الاقتصادية للبلاد.