الأربعاء 21 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

7 أطعمة لا تحتاج للثلاجة

أطعمة
أطعمة

إذا كانت ثلاجتك على وشك الانفجار من الرفوف المزدحمة، فستكون سعيدًا بمعرفة أن بعض الأطعمة التي تشغل مساحة كبيرة من الثلاجة من الأفضل تركها بالخارج، وإليك  بعض الأطعمة التي لا يجب عليك وضعها في الثلاجة

الخبز

سواء كنت تصنع الخبز في المنزل أو تشتريه من المخابز ومحلات  البقالة، فإن وضعها في الثلاجة سيجعلها تجف وتصبح غير صالحه للأكل بشكل سريع.

وطريقة تخزين أرغفة الخبز الصحيحة يكون من خلال حفظها في  غلافها البلاستيكي في درجة حرارة الغرفة. 

ويجب إزالة الخبز الذي يُباع عادةً في أكياس ورقية بنية اللون من الكيس، ولفه بإحكام في غلاف بلاستيكي، وحفظه أيضًا في درجة حرارة الغرفة. 

الريحان

خلافًا لبعض الأعشاب مثل الكزبرة والبقدونس التي تحفظ بشكل جيد  في الثلاجة، ولا ينبغي تخزينها في مكان آخر، يكون أفضل مكان لحفظ الريحان في درجة حرارة الغرفة؛ لأن أوراق الريحان تذبل  بشكل أسرع عند حفظها في الثلاجة ويمكن أن تتحول الأوراق إلى اللون الأسود في وقت أسرع، مما يعني أن العشب لن يكون مفيدًا.

للحفاظ على الريحان طازجًا، قم بقص أطراف السيقان، ثم أعد استخدام وعاء زجاجي وضع الريحان في الماء تمامًا كما تفعل مع قطع الزهور، ثم ضع الوعاء  على حافة النافذة أو في مكان يمكن أن تتعرض فيه لأشعة الشمس غير عالية.

و يمكنك أيضًا تغطية الريحان بشكل فضفاض بكيس بلاستيكي للحفاظ على نضارة الأوراق لفترة أطول.

البطاطس

إذا كنت تقوم بتخزين البطاطس في الثلاجة، فهذا أمر خاطئ؛ لأنه  يمكن أن يؤثر الهواء البارد على نكهة وقوام البطاطس ويدمر مذاق  أكلات البطاطس المفضلة لديك.

ومن الأفضل تخزينها في مكان بارد ومظلم وجيد التهوية في كيس ورقي، ويراعي في تخرينها أن تكون بعيدة عن البصل؛ لأنه يمكن أن يتسبب في إنباتها بشكل أسرع وتأخذ نكهة البصل.

الطماطم

الطماطم الطازجة شيء يجب ألا تضعه في الثلاجة أبدًا وإذا فعلت سوف تفقد الطماطم  مذاقها وملمسها، مما يجعلها طرية.

ويفضل ترك  الطماطم خارج المنضدة في وعاء زجاجي. 

البصل 

من المحتمل أن يكون البصل أحد أنواع الأطعمة التي تقوم بتخزينها بشكل خاطئ  إذا كنت ترغب في الحفاظ على البصل غير المقشر طازجًا لأطول فترة ممكنة، احتفظ به خارج الثلاجة، ولكن بعيدًا عن البطاطس.

وإذا كان لديك سلة من القش ، استخدمها لتخزين البصل،  فالسلال جيدة التهوية وتوفر بيئة مثالية لتخزين البصل والثوم والبطاطس.

 وبعد تقطيع  البصل إذا كنت ترغب في حفظ جزء من البصل المقطوع، فيمكن وضعه في الثلاجة في وعاء مغلق.

الثوم 


بالحديث عن الثوم ، فإن وضع بصيلات الثوم في الثلاجة سيجعلها تنبت بشكل أسرع، ويمكن أيضًا أن يصبح الثوم المبرد متعفنًا ويتغير طعمه

وينصح بتخزين الثوم غير المقشر بوضعه علي المنضدة، ويمكنك أيضًا الاحتفاظ بها مع البصل في سلة من  القش.

البطاطا 


تمامًا مثل البطاطس تدوم البطاطا، فترة طويلة على المنضدة أو في مكان بارد ومظلم.

تخزين الأطعمة تخزين الخضروات تخزين الثوم تخزين البصل حفظ الأطعمة أطعمة لا تضعها في الثلاجة حفظ الريحان أفضل طريقة لحفظ الخبز

رئيس التحرير

وائل لطفي

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