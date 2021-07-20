التحقيق فى إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة ببنى سويف

تحقق الجهات المختصة في وقوع مشاجرة تسببت في إصابة 4 أشخاص بكدمات وكسور، إثر مشاجرة بقرية حاجز بنى سليمان التابعة لمركز بني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ باندلاع مشاجرة بقرية حاجز بنى سليمان التابعة لدائرة مركز بنى سويف ووجود مصابين، حيث جرى توجيه مرفق الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

على الفور، انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة بنى سويف إلى القرية لفض المشاجرة وضبط أطرافها، ومنع تجددها مرة أخرى، والوقوف على أسبابها، واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى: "وحيد.ع.م" 58 سنة، فلاح مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، ونجليه "محمد" 32 سنة، فلاح مصاباً باشتباه كسر بالذراع اليمنى، "إسلام" 20 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق اليسرى، و"رضا.ج.م" 50 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم، وجميعهم مقيمون بقرية حاجر بني سليمان، وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.