وزير الإعلام اليمنى يدين استهداف الحوثيين لمدرسة فى مأرب بصاروخ باليستى

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، اليوم الثلاثاء، استهداف ميليشيا الحوثي مدرسة الثورة في جبل مراد جنوب محافظة مأرب بصاروخ باليستي، في إطار استمرارها لتدمير البنية التحتية في مختلف المحافظات اليمنية.

وأشار الإرياني- وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية - إلى أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي من استهداف ممنهج للقرى ومنازل المواطنين والبنى التحتية في مأرب هي أعمال انتقامية بعد فشلها في تحقيق أي إنجاز عسكري، والهزائم التي منيت بها.

ودعا الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي لإدانة هذا الاستهداف الحوثي الممنهج للأعيان المدنية والبنى التحتية في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، والعمل على إدراج ميليشيا الحوثي وقيادتها ضمن قوائم الإرهاب الدولية وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

في سياق متصل، حررت قوات الجيش اليمني، الثلاثاء، مواقع استراتيجية جنوب محافظة مأرب بعد اشتباكات عنيفة وقعت مع ميليشيات الحوثي.

وذكرت الفضائية اليمنية أن قوات الجيش اليمني واصلت تقدمها في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف ميليشيا الحوثي.

وأكدت الفضائية اليمنية أن ميليشيا الحوثي تكبدت خسائر كبيرة بين قتلى وجرحى وخسائر في العتاد.

وحققت قوات الجيش اليمني، أمس، تقدماً جديداً في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان، إن أبطال الجيش والمقاومة، حرروا اليوم مواقع ومرتفعات حاكمة باتجاه وادي الوينان منها جبال المنصاعة وأم القبور والشهيد وتويلقه وتباب علفا، كما أكد سقوط العديد من عناصر الميليشيا الحوثية بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى خسائر أخرى في العتاد.

يأتي ذلك بعد ساعات من تحرير قوات الجيش والمقاومة لجبل قبيس والكتف بحيد آل أحمد شرق مديرية رحبة.

ولا تزال المعارك مستمرة حتى الآن في أكثر من محور وسط تقدّم متواصل لقوات الجيش والمقاومة وانهيار وخسائر كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي الإيرانية، حسب البيان.