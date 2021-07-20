اليونان تسجل 3565 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات

أعلنت السلطات اليونانية، الثلاثاء، تسجيل 3565 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 463 ألفًا و473 إصابة.

وذكرت المنظمة الوطنية للصحة العامة في اليونان، حسبما أوردت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، أنه توفي 9 أشخاص لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 12 ألفًا و867 وفاة.

في سياق متصل، أعلنت السلطات اليونانية، أمس، تسجيل ألف و834 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 459 ألفًا و146 إصابة.

وذكرت المنظمة الوطنية للصحة العامة في اليونان، حسبما أوردت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، أن الإصابات الجديدة تضمنت 14 حالة وافدة من الخارج تم اختبارهم لدى وصولهم البلاد.

وبحسب المنظمة، توفي 8 أشخاص لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 12 ألفًا و858 وفاة.