الثلاثاء 20 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليونان تسجل 3565 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات

كورونا في اليونان
كورونا في اليونان

أعلنت السلطات اليونانية، الثلاثاء، تسجيل 3565 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 463 ألفًا و473 إصابة.

وذكرت المنظمة الوطنية للصحة العامة في اليونان، حسبما أوردت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، أنه توفي 9 أشخاص لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 12 ألفًا و867 وفاة.

في سياق متصل، أعلنت السلطات اليونانية، أمس، تسجيل ألف و834 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 459 ألفًا و146 إصابة.

وذكرت المنظمة الوطنية للصحة العامة في اليونان، حسبما أوردت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، أن الإصابات الجديدة تضمنت 14 حالة وافدة من الخارج تم اختبارهم لدى وصولهم البلاد.

وبحسب المنظمة، توفي 8 أشخاص لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 12 ألفًا و858 وفاة.

السلطات اليونانية فيروس كورونا كورونا الاصابات الوفيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يجوز توجيه أموال الزكاة لـ«حياة كريمة»؟

الأكثر قراءة

مصدر أمنى يكشف حقيقة هدم بلطجية لمنزل بالقوة فى رشيد

رسميًا.. «بى إن سبورت» تُذيع مباراة مصر وإسبانيا فى أولمبياد طوكيو على القناة المفتوحة

توجيهات وتكليفات وتفقد.. ماذا فعل الرئيس السيسي في أول أيام العيد؟

حبس عبدالناصر سلامة 15 يومًا بتهمة تمويل الإرهاب

منتفعو حملات المبادرة الرئاسية لتوزيع لحوم الأضاحى: أشعرونا بفرحة العيد

قرار مهم من السعودية بشأن صلاحية الإقامة وتأشيرات الزيارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بغداد لا تعرف الأعياد

إبراهيم داود

فى محبة البساطى

القس. رفعت فكرى

الحب هو الثروة الحقيقية!!

د.أحمد الخميسى

أليفة رفعت.. تحطيم الأقلام

ماجد حبته

انهيار سدّين.. إنذار من الصين

محمود خليل

علقة ساخنة ثمن شائعة «اختفاء الوالى» و«عدل أفندينا»

جمال-أسعد

ثورة يوليو

ماجد حبته

داعش.. النسخة السمراء

صور

صلاة العيد فى مسجد الحاكم بأمر الله

صلاة العيد من مسجد السلطان حسن

«أصغر جزار في العيد».. أحمد يشارك والده في ذبح الأضاحي بالقناطر

محطة تل أبيب

المزيد

«‏اليونيفيل» تحقق في تبادل إطلاق صواريخ بين لبنان وإسرائيل

1372 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل 

الدفاعات السورية تحبط هجومًا إسرائيليًا على حلب